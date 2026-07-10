Καιρός: Γρήγορο restart στο καλοκαίρι – Η βροχερή παρένθεση κλείνει και το Σαββατοκύριακο φέρνει 35άρια και βουτιές

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Μια ανατροπή μάς επεφύλασσε χθες το σκηνικό του καιρού, καθώς η γενικευμένη συννεφιά και οι βροχές που σημειώθηκαν κράτησαν πιο χαμηλά το θερμόμετρο, δίνοντάς μας μια ανάσα.

Βέβαια, αυτό το ευχάριστο διάλειμμα από τη ζέστη δεν θα κρατήσει για πολύ, αφού ο καιρός ετοιμάζεται να επανέλθει άμεσα σε καθαρά καλοκαιρινούς ρυθμούς. Μέχρι να γίνει αυτό, ας εκμεταλλευτούμε αυτή την ασυνήθιστη για την εποχή δροσιά, έχοντας απλώς πρόχειρη μια ομπρέλα για παν ενδεχόμενο.

Το μενού της Παρασκευής: Ήλιος με ελάχιστα απομεινάρια αστάθειας

Σήμερα Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα, με τον ήλιο να παίρνει ξανά τα ηνία. Μόνο νωρίς το πρωί θα εμφανιστούν κάποιες νεφώσεις στα ανατολικά της Πίνδου, στην Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο και στην Ανατολική Μακεδονία, οι οποίες όμως γρήγορα θα διαλυθούν, αφού πρώτα δώσουν μερικές σκόρπιες τοπικές βροχές.

Τις θερμές ώρες της ημέρας, βέβαια, θα συννεφιάσει πρόσκαιρα στα ηπειρωτικά αλλά και στα ορεινά της Κρήτης. Αν βρίσκεστε σε περιοχές της Ηπείρου, της Στερεάς, της Πελοποννήσου ή της Κρήτης –ειδικά σε πιο μεγάλα υψόμετρα– έχετε τον νου σας, καθώς εκεί είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Καθώς όμως θα βαδίζουμε προς το βράδυ, ο καιρός θα καθαρίσει παντού και θα απολαύσουμε μια υπέροχη ξαστεριά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι λίγο πιο ζωηροί, αγγίζοντας τοπικά τα 6 μποφόρ.

Όσο για τον υδράργυρο, θα αρχίσει να ανεβαίνει. Το μεσημέρι θα φτάσει στα νησιά μας και τη Θράκη τους 30 με 31 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα το θερμόμετρο θα δείξει τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική ο ήλιος θα εναλλάσσεται με τα σύννεφα. Κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, οι νεφώσεις αυτές ενδέχεται να πυκνώσουν και να δώσουν κάποιες τοπικές ψιχάλες στα βόρεια και τα δυτικά του νομού. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να μας προβληματίσουν, καθώς θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με ένταση έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 21 έως τους 31 βαθμούς Κελσίου, με τις συνθήκες στα παραθαλάσσια να είναι ελαφρώς πιο δροσερές.

Ταξιδεύοντας προς τη Θεσσαλονίκη, το σκηνικό θα είναι απόλυτα καλοκαιρινό και ηλιόλουστο! Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ως βοριάδες στον Θερμαϊκό, αλλά αργότερα θα γυρίσουν σε νοτιάδες από θαλάσσια αύρα έως 4 μποφόρ. Το θερμόμετρο στην πόλη θα δείξει από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Η απογείωση του Σαββατοκύριακου

Το Σάββατο, η όποια αστάθεια περιορίζεται στο ελάχιστο και θα εντοπίζεται αποκλειστικά και μόνο στα ορεινά, ενώ η ζέστη θα γίνει πλέον πολύ πιο αισθητή. Η κορύφωση της ανόδου αναμένεται την Κυριακή, επαναφέροντας το γνώριμο, λαμπερό καλοκαιρινό σκηνικό που όλοι αγαπάμε, ανεβάζοντας παράλληλα τη διάθεσή μας στα ύψη για τις εξορμήσεις στις παραλίες.

Να έχετε μια υπέροχη Παρασκευή, απολαύστε τη δροσιά και ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο.

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