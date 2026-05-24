search
ΚΥΡΙΑΚΗ 24.05.2026 12:36
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.05.2026 11:15

Τραγωδία στην Καρδίτσα: Πέθανε 46χρονος δρομέας κατά τη διάρκεια του 9ου Πλαστήριου αγώνα

24.05.2026 11:15
agonas (1)

Ένα τραγικό περιστατικό σημάδεψε τη σημερινή διοργάνωση του 9ου Πλαστήριου δρόμου στην Καρδίτσα. Ένας 46χρονος δρομέας, ο οποίος συμμετείχε στη διαδρομή των 10 χλμ, κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του αγώνα, χάνοντας τις αισθήσεις του.

Άτομα που ήταν επιφορτισμένα με την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών του παρέσχεσαν τις πρώτες βοήθειες, και ακολούθως μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Καρδίτσας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 46χρονος κατέληξε.

Η είδηση του θανάτου του σόκαρε τους πάντες, ματαιώθηκαν οι επόμενοι αγώνες και οι απονομές.

Διαβάστε επίσης:

Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Ζαχάρω: 29χρονος «καρφώθηκε» με το αυτοκίνητό του σε νταλίκα (Photos/Video)

Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις 34χρονου και 46χρονου για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Μάριος Οικονόμου: Μάχη για τη ζωή δίνει ο πρώην αμυντικός της ΑΕΚ μετά το τροχαίο – «Ένας νέος άνθρωπος κινδυνεύει επειδή κάποιος έκανε αναστροφή»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mikrolimano_ert
ΕΛΛΑΔΑ

Μικρολίμανο: Στο μικροσκόπιο των Αρχών τα όπλα του «Τίτι» – Έρευνες για τον εντοπισμό του άνδρα που διέφυγε (Video)

usa_iran_chess
ΚΟΣΜΟΣ

Νέο διπλωματικό θρίλερ: Διαψεύδει η Τεχεράνη παραχωρήσεις για Ορμούζ και πυρηνικό πρόγραμμα

stratos
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 40χρονος που παρίστανε τον στρατιωτικό

akylas_main
LIFESTYLE

Akylas μετά τη Eurovision: «Έδωσα την ψυχή μου» – «Κάποια πράγματα με πλήγωσαν λίγο» (Video)

tsipras_1905_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Τι ξέρουμε και τι… μαντεύουμε από τους χρησμούς για το νέο κόμμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
marinakis new
ΥΓΕΙΑ

Πρώτη η Θεσσαλία στις διαγνώσεις Πάρκινσον - Τι εξετάζουν οι ειδικοί

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Τσιμιτσέλης για Ουγγαρέζο: Όταν θα χωνέψει τα άντερά του ο Δημήτρης, θα χωνέψει και τα υπόλοιπα (Video)

sakkari
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σάκκαρη: «Δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να σταματήσω να δουλεύω ποτέ - Πέρασα μία πολύ δύσκολη φάση με κρίσεις πανικού»

akinita_1212_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με την περίεργη οσμή - Παράνομη εκπομπή υγραερίου βλέπει το Εθνικό Αστεροσκοπείο

katseli-12-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Λούκα Κατσέλη στον Κορυδαλλό: Ημερίδα - σταθμός για το μέλλον των υπερχρεωμένων νοικοκυριών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24.05.2026 12:32
mikrolimano_ert
ΕΛΛΑΔΑ

Μικρολίμανο: Στο μικροσκόπιο των Αρχών τα όπλα του «Τίτι» – Έρευνες για τον εντοπισμό του άνδρα που διέφυγε (Video)

usa_iran_chess
ΚΟΣΜΟΣ

Νέο διπλωματικό θρίλερ: Διαψεύδει η Τεχεράνη παραχωρήσεις για Ορμούζ και πυρηνικό πρόγραμμα

stratos
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 40χρονος που παρίστανε τον στρατιωτικό

1 / 3