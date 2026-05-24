Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις 34χρονου και 46χρονου για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Στη σύλληψη δύο ατόμων για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιούν οι αστυνομικές αρχές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., χθες το απόγευμα αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης συνέλαβαν 46χρονο αλλοδαπό, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν 34χρονο ημεδαπό. Όπως διαπιστώθηκε, οι δύο άνδρες οδηγούσαν ιδιωτικά χρήσης επιβατικά αυτοκίνητα υπό την επίδραση αλκοόλ.

Διαβάστε επίσης:

Defender Off-Road Experience: Η τέχνη του να πηγαίνεις παντού ατσαλάκωτος

Jaguar XJ40 Sovereign: Σε δημοπρασία το αυτοκίνητο που συνόδευσε την Νταϊάνα στην πιο εμβληματική της εμφάνιση

Θεσσαλονίκη: Έτρεχαν με 221 χλμ/ώρα στην Εθνική – Δύο συλλήψεις για κόντρες, μεθυσμένος ο ένας οδηγός

