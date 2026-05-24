Jaguar XJ40 Sovereign: Σε δημοπρασία το αυτοκίνητο που συνόδευσε την Νταϊάνα στην πιο εμβληματική της εμφάνιση

Όταν οι περισσότεροι ανακαλούν στη μνήμη τους το εμβληματικό «φόρεμα της εκδίκησης» της πριγκίπισσας Νταϊάνα, η εικόνα που κυριαρχεί είναι εκείνη, με την εφαρμοστή, μαύρη δημιουργία με το βαθύ ντεκολτέ, το εντυπωσιακό τσόκερ από μαργαριτάρια και ζαφείρια και το αφοπλιστικό της χαμόγελο.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον των συλλεκτών στρέφεται πλέον και στο σπορ αυτοκίνητο που διακρίνεται, στο φόντο εκείνης της ιστορικής λήψης.

Η Jaguar XJ40 Sovereign, που μετέφερε την πριγκίπισσα στην γκαλερί τέχνης Serpentine του Λονδίνου πρόκειται να βγει σε δημοπρασία, αποτελώντας ένα ακόμα πολύτιμο κομμάτι της σύγχρονης βασιλικής ιστορίας.

