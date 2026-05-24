Defender Off-Road Experience: Η τέχνη του να πηγαίνεις παντού ατσαλάκωτος

Υπάρχουν παρουσιάσεις αυτοκινήτων που ακολουθούν το γνώριμο μοτίβο με παραλαβή, σύντομη ενημέρωση, διαδρομή από το σημείο Α στο σημείο Β, μερικές φωτογραφίες και επιστροφή. Και υπάρχουν εμπειρίες που από την αρχή καταλαβαίνεις ότι δεν μπορούν να χωρέσουν σε αυτή τη λογική. Το Defender Off-Road Experience στο Iaveris Park ανήκε ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία.

Όχι μόνο επειδή το περιβάλλον ήταν διαφορετικό. Αλλά κυρίως επειδή το ίδιο το αυτοκίνητο δεν είναι ένα συνηθισμένο SUV που απλώς ντύνεται με adventure αισθητική. Το Defender κουβαλά ένα όνομα βαρύ, σχεδόν αυτόνομο μέσα στην ιστορία της αυτοκίνησης. Ένα όνομα που για δεκαετίες συνδέθηκε με αποστολές, λάσπη, πέτρα, απομονωμένα περάσματα, στρατιωτική χρήση, αγροτική δουλειά και πραγματική εκτός δρόμου ικανότητα. Με άλλα λόγια, όχι με την εικόνα της περιπέτειας, αλλά με την ίδια την πράξη της.

Η σημερινή γενιά όμως έχει να υπηρετήσει έναν πολύ πιο δύσκολο ρόλο από την πρώτη. Πρέπει να παραμείνει αυθεντική εκεί όπου δεν υπάρχει άσφαλτος, αλλά ταυτόχρονα να προσφέρει την άνεση, την τεχνολογία και την πολυτέλεια που περιμένει ο σύγχρονος αγοραστής ενός premium SUV. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται η ιδιαιτερότητα του νέου Defender. Μπορεί να σε περάσει από μέρη που με την πρώτη ματιά δείχνουν απαγορευτικά για οποιοδήποτε μη τροποποιημένο τετράτροχο, χωρίς να σου ζητήσει να θυσιάσεις την ηρεμία της καμπίνας, την ποιότητα κύλισης ή την καθημερινή ευκολία χρήσης.

Όταν το σημείο Α και το σημείο Β δεν έχουν καμία σημασία

Σε ένα event με πρωταγωνιστή το Defender, η διαδρομή δεν είναι απλώς ο τρόπος για να φτάσεις κάπου. Είναι το ίδιο το θέμα. Η απλή μετακίνηση από το σημείο Α στο σημείο Β μετατρέπεται σε άσκηση εμπιστοσύνης. Εμπιστοσύνης στην τετρακίνηση, στην ανάρτηση, στα ηλεκτρονικά, στη γεωμετρία του αμαξώματος και τελικά στο ίδιο το αυτοκίνητο.

Το Iaveris Park αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για κάτι τέτοιο. Ένας χώρος που επιτρέπει να δεις στην πράξη όχι μόνο πόσο γρήγορα ή πόσο άνετα μπορεί να κινηθεί ένα αυτοκίνητο, αλλά κυρίως πόσο καλά μπορεί να διαχειριστεί τις δύσκολες μεταβολές πρόσφυσης, τις έντονες κλίσεις, τα αυλάκια, τα περάσματα που από τη θέση του οδηγού φαίνονται πιο ακραία απ’ ό,τι τελικά αποδεικνύονται.

Και αυτό είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που σε εντυπωσιάζουν με το Defender. Από μέσα, αρκετά σημεία δείχνουν σχεδόν παράλογα. Βλέπεις την κλίση, βλέπεις το έδαφος να χάνεται από το παρμπρίζ, βλέπεις το αυτοκίνητο να πλησιάζει γωνίες και αυλάκια που ενστικτωδώς θα απέφευγες με οτιδήποτε άλλο. Κι όμως, εκεί που περιμένεις αντίδραση, θόρυβο, χτύπημα ή δισταγμό, το Defender απλώς περνά.

Όχι θεαματικά. Όχι με δράμα. Απλώς περνά.

