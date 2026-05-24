search
ΚΥΡΙΑΚΗ 24.05.2026 09:30
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.05.2026 09:09

Πάτρα: Συνελήφθη για τον ξυλοδαρμό της συζύγου του – Αστυνομικοί έσπασαν την πόρτα του σπιτιού

24.05.2026 09:09
endooikogeniaki-via

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν προχθές το πρωί σε συνοικία της Πάτρας, όταν οι σπαρακτικές εκκλήσεις μιας γυναίκας για βοήθεια αναστάτωσαν τους κατοίκους και σήμαναν συναγερμό στις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να δεχόταν βίαιη επίθεση από τον σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους, αδυνατώντας να ξεφύγει ή να αντιδράσει. Οι κραυγές της ακούγονταν σε όλη τη γειτονιά, με αποτέλεσμα περίοικοι να ειδοποιήσουν άμεσα την Αστυνομία, που έφτασε στο σημείο με ισχυρή δύναμη.

Το περιστατικό συνέβη σε πολυσύχναστο σημείο της πόλης, γνωστό για τα καταστήματα εστίασης και διασκέδασης που προσελκύουν κυρίως νεαρό κόσμο. Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις των αστυνομικών να ανοίξει την πόρτα, ο άνδρας -ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην περιοχή- αρνήθηκε να συνεργαστεί, όπως αναφέρει το tempo24.

Μετά από εντολή εισαγγελέα, οι αστυνομικοί εισέβαλαν τελικά στο διαμέρισμα σπάζοντας την πόρτα, η οποία είχε μπλοκαριστεί με αντικείμενα για να αποτραπεί η είσοδος.

Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν αμέσως τον άνδρα και προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ η γυναίκα έλαβε τις πρώτες βοήθειες και ψυχολογική υποστήριξη, εμφανώς σοκαρισμένη από όσα είχε βιώσει.

Διαβάστε επίσης:

Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Αντίστροφη μέτρηση για την «πρεμιέρα», το πρόγραμμα και οι βασικές οδηγίες (Video)

Ανοιχτή «πληγή» τα αδέσποτα στην Ελλάδα – Ο αποτροπιασμός για τον κυνισμό Μπέου και οι ευθύνες των δήμων

Τήνος: Tέλος στο απαγορευτικό απόπλου για το «Tera Jet 2» μετά τη βλάβη, επανέρχεται στα δρομολόγια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
euroleague

Euroleague Final Four 2026: Ώρα τελικού για την κορυφή της Ευρώπης – Αυστηρές οδηγίες για την προσέλευση των φιλάθλων

white_house_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Είμαι ο Ιησούς Χριστός»: Είχε αποπειραθεί ξανά να μπει στον Λευκό Οίκο ο 21χρονος δράστης

endooikogeniaki-via
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συνελήφθη για τον ξυλοδαρμό της συζύγου του – Αστυνομικοί έσπασαν την πόρτα του σπιτιού

panelladikes-2025 -1
ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Αντίστροφη μέτρηση για την «πρεμιέρα», το πρόγραμμα και οι βασικές οδηγίες (Video)

Forologikes-Diloseis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαγράφονται τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις στην εφορία – Ποιοι θα λάβουν αναδρομικά επιστροφή δύο ετών για πληρωμές από το 2024

Δείτε όλες τις ειδήσεις
marinakis new
ΥΓΕΙΑ

Πρώτη η Θεσσαλία στις διαγνώσεις Πάρκινσον - Τι εξετάζουν οι ειδικοί

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Τσιμιτσέλης για Ουγγαρέζο: Όταν θα χωνέψει τα άντερά του ο Δημήτρης, θα χωνέψει και τα υπόλοιπα (Video)

akinita_1212_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με την περίεργη οσμή - Παράνομη εκπομπή υγραερίου βλέπει το Εθνικό Αστεροσκοπείο

sakkari
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σάκκαρη: «Δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να σταματήσω να δουλεύω ποτέ - Πέρασα μία πολύ δύσκολη φάση με κρίσεις πανικού»

katseli-12-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Λούκα Κατσέλη στον Κορυδαλλό: Ημερίδα - σταθμός για το μέλλον των υπερχρεωμένων νοικοκυριών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24.05.2026 09:23
euroleague

Euroleague Final Four 2026: Ώρα τελικού για την κορυφή της Ευρώπης – Αυστηρές οδηγίες για την προσέλευση των φιλάθλων

white_house_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Είμαι ο Ιησούς Χριστός»: Είχε αποπειραθεί ξανά να μπει στον Λευκό Οίκο ο 21χρονος δράστης

endooikogeniaki-via
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συνελήφθη για τον ξυλοδαρμό της συζύγου του – Αστυνομικοί έσπασαν την πόρτα του σπιτιού

1 / 3