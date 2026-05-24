Πάτρα: Συνελήφθη για τον ξυλοδαρμό της συζύγου του – Αστυνομικοί έσπασαν την πόρτα του σπιτιού

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν προχθές το πρωί σε συνοικία της Πάτρας, όταν οι σπαρακτικές εκκλήσεις μιας γυναίκας για βοήθεια αναστάτωσαν τους κατοίκους και σήμαναν συναγερμό στις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να δεχόταν βίαιη επίθεση από τον σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους, αδυνατώντας να ξεφύγει ή να αντιδράσει. Οι κραυγές της ακούγονταν σε όλη τη γειτονιά, με αποτέλεσμα περίοικοι να ειδοποιήσουν άμεσα την Αστυνομία, που έφτασε στο σημείο με ισχυρή δύναμη.

Το περιστατικό συνέβη σε πολυσύχναστο σημείο της πόλης, γνωστό για τα καταστήματα εστίασης και διασκέδασης που προσελκύουν κυρίως νεαρό κόσμο. Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις των αστυνομικών να ανοίξει την πόρτα, ο άνδρας -ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην περιοχή- αρνήθηκε να συνεργαστεί, όπως αναφέρει το tempo24.

Μετά από εντολή εισαγγελέα, οι αστυνομικοί εισέβαλαν τελικά στο διαμέρισμα σπάζοντας την πόρτα, η οποία είχε μπλοκαριστεί με αντικείμενα για να αποτραπεί η είσοδος.

Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν αμέσως τον άνδρα και προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ η γυναίκα έλαβε τις πρώτες βοήθειες και ψυχολογική υποστήριξη, εμφανώς σοκαρισμένη από όσα είχε βιώσει.

