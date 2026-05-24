Ανοιχτή «πληγή» τα αδέσποτα στην Ελλάδα – Ο αποτροπιασμός για τον κυνισμό Μπέου και οι ευθύνες των δήμων

Για ακόμη μια φορά τα τελευταία χρόνια ο δήμαρχος του Βόλου Αχιλλέας Μπέος προκάλεσε τα «φώτα» της δημοσιότητας για τους λάθους λόγους. Θα μας πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί, από τη στιγμή που ο συγκεκριμένος άνθρωπος μας εκπλήσσει συνέχεια με τον χειρότερο τρόπο. Στο στόχαστρό του μπήκαν τα αδέσποτα ζώα, μιας και ισχυρίστηκε ότι βρήκε τον τρόπο για τη… διαχείρισή τους.

Ο δήμαρχος Βόλου πρότεινε ευθανασία για όσα δεν βρίσκουν σπίτι εντός τριών μηνών και χαρακτήρισε «κοπρίτες» τους πολιτικούς που ψηφίζουν τους νόμους να μένουν ελεύθερα. Συγκεκριμένα ο Μπέος ζήτησε η Ελλάδα να πάρει «παράδειγμα» από άλλες χώρες και να κάνει στα ζώα ευθανασία αν δεν βρουν σπίτι, σχολιάζοντας ειρωνικά: «Είμαστε εμείς πιο φιλόζωοι»;

«Δεν παίρνουν παράδειγμα από την Αμερική, την Αγγλία, τη Γερμανία. Τι είμαστε εμείς; Πιο πολύ φιλόζωοι; Έχω κι εγώ σκυλιά και τ’ αγαπάω πολύ. Εκεί τα μαζεύουν, τρεις μήνες. Δεν βρέθηκε ιδιοκτήτης, κάποιος να το πάρει; Ευθανασία. Όχι να κυκλοφοράνε» είπε κυνικά.

Βέβαια, ξεχνάει ότι οι δήμοι της χώρας δεν μας κάνουν κάποια χάρη στη διαχείριση των αδέσποτων, αλλά ακολουθούν τον νόμο 4830/2021 της πολιτείας, με βάση τον οποίο από το 2021 και μετά τα έχουν υπό την ευθύνη τους. Όπως ήταν φυσικό, οι συγκεκριμένες δηλώσεις προκάλεσαν αντιδράσεις, με δεκάδες συλλόγους ανά την Ελλάδα να καταδικάζουν τις πρακτικές του δημάρχου Βόλου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο φιλοζωικός σύλλογος Εθελοντές Φιλόζωοι Μεσολογγίου – «Η Ελπίδα» αντέδρασε δημόσια κάνοντας λόγο για δηλώσεις που χαρακτηρίζονται ως αντιφιλοζωικές και δεν έχουν καμία νομική βάση στο ισχύον πλαίσιο προστασίας των ζώων στην Ελλάδα. Σε δημόσια τοποθέτησή τους, σημειώνουν ότι η νομοθεσία είναι σαφής και καθορίζει αυστηρά τις περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να εφαρμοστεί ευθανασία, αποκλείοντας την περίπτωση υγιών ζώων.

Στην ανακοίνωσή τους γίνεται λόγος για επικίνδυνο δημόσιο λόγο, ενώ οι φιλόζωοι αφήνουν σαφείς αιχμές κατά της στάσης του δημάρχου, υποστηρίζοντας ότι οι τοποθετήσεις του δημιουργούν κοινωνική ένταση και στρέφονται ενάντια στις αρχές της φιλοζωίας και της προστασίας των ζώων.

Να τονιστεί ότι οι αντιδράσεις δεν περιορίζονται σε τοπικό επίπεδο, καθώς το θέμα έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις στα κοινωνικά δίκτυα και σε φιλοζωικές κοινότητες, με πολλούς να επισημαίνουν ότι η διαχείριση των αδέσποτων αποτελεί ένα σοβαρό κοινωνικό και θεσμικό ζήτημα, το οποίο απαιτεί πολιτικές λύσεις και όχι ακραίες προσεγγίσεις.

Ταυτόχρονα οι συγκεκριμένες δηλώσεις ήρθαν να μας υπενθυμίσουν ότι εδώ και χρόνια τα αδέσποτα ζώα αποτελούν μια τεράστια «πληγή», αφού ο πληθυσμός τους αυξάνεται ραγδαία, καταγραφή επίσημη δεν γίνεται, ενώ τα μέτρα που λαμβάνει κατά διαστήματα το κράτος κρίνονται το λιγότερο ανεπαρκή για να αντιστρέψουν την κατάσταση.

Η ευθύνη των δήμων

Όπως αναφέρει μιλώντας στο «Ποντίκι» η δικηγόρος Έλενα Φλώρου, η οποία εξειδικεύεται και δραστηριοποιείται ενεργά στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ζώων, «μπορεί ο νόμος για την προστασία των ζώων να έχει αλλάξει, αλλά στην πράξη τα πράγματα παραμένουν ίδια. Έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε. Δυστυχώς οι σύλλογοι και τα σωματεία είναι αυτά που τρέχουν την κατάσταση, αφού η πλειονότητα των δήμων δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες που υπάρχουν. Κάτι που είναι αναμενόμενο, αφού δεν υπάρχει και κανένας για να τους ελέγξει.

Έχουμε φτάσει στο σημείο οι καταγγελίες κατά των δήμων να είναι περισσότερες σε σχέση με τις καταγγελίες για την κακοποίηση των ζώων.

Η πλειονότητα των δήμων δεν έχει μπει ακόμη σε σειρά» τονίζει η Φλώρου. Όσον αφορά τις δηλώσεις του Μπέου υπογραμμίζει πως δεν της προξένησαν κάποια εντύπωση, αφού ο δήμαρχος Βόλου ήταν αυτός που είχε τοποθετήσει ζωντανό αλογάκι στη χριστουγεννιάτικη φάτνη στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, στο κέντρο της πόλης, τον Δεκέμβριο του 2025.

Παράλληλα η μαχόμενη δικηγόρος στάθηκε στο γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγαλύτερη κινητοποίηση από τις εισαγγελικές αρχές.

«Υπάρχουν κινητοποιήσεις από την πλευρά της εισαγγελίας, ενώ οι διαδικασίες είναι πλέον πιο εύκολες στο κομμάτι του να καταγγείλει κάποιος ένα συμβάν κακοποίησης. Το πρόβλημα είναι ότι αργούν να εκδικαστούν οι υποθέσεις, με αποτέλεσμα ζώα να χάνουν τη ζωή τους. Για να σωθεί ένα ζώο που για παράδειγμα λόγω της κακοποίησης είναι υποσιτισμένο και λόγω της νομοθεσίας δεν μπορεί να επέμβει κάποιος ιατρικά μέχρι να βγει η απόφαση, είναι πολύ πιθανό να πεθάνει» σημειώνει.

Παράδειγμα προς… αποφυγήν

Επιπλέον αποκαλύπτει ότι οι περισσότεροι παραβάτες λαμβάνουν ποινές με αναστολή, κάτι που σημαίνει ότι μπορούν πολύ εύκολα να επαναλάβουν την πράξη τους χωρίς κάποια ουσιαστική επίπτωση. «Άρα στην ουσία οι νόμοι είναι αυστηροί, αλλά χωρίς αντίκρισμα» προσθέτει.

Παρόμοια κατάσταση μας περιγράφει και η Πηνελόπη Μόκα στον Δήμο Μεσολογγίου, καθώς, όπως λέει στο «Ποντίκι», «ναι μεν μειώθηκαν οι περισυλλογές ζώων σε σχέση με το παρελθόν, αλλά τα πράγματα παραμένουν δύσκολα. Δεν υπάρχει διαφάνεια για τις υιοθεσίες, δεν υπάρχει τεχνογνωσία, την ίδια στιγμή που το καταφύγιο του δήμου δεν έχει πάρει κάποια άδεια λειτουργίας. Με λίγα λόγια, δεν υπάρχει καμία μέριμνα. Οι άνθρωποι του δήμου που ασχολούνται με τα ζώα δεν έχουν καμία εμπειρία» καταλήγει.

