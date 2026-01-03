Ένας πατέρας στην Ελβετία περιγράφει πώς ένα τηλεφώνημα της κόρης του, το βράδυ της Παραμονής Πρωτοχρονιάς, του έδωσε την ευκαιρία να σώσει τις ζωές τουλάχιστον δέκα ανθρώπων, όταν ξέσπασε φονική πυρκαγιά σε χιονοδρομικό θέρετρο των ελβετικών Άλπεων.

Ο 55χρονος Πάολο Καμπόλο μίλησε στην ιταλική εφημερίδα Il Messaggero, εξηγώντας ότι η καθυστέρηση της 17χρονης κόρης του για την αντίστροφη μέτρηση της Πρωτοχρονιάς στο μπαρ Le Constellation, στο Κραν Μοντανά, αποδείχθηκε καθοριστική ώστε να μπορέσει να βοηθήσει ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί στις φλόγες.

Écoute-moi bien, parce que je ne vais pas mâcher mes mots : ce massacre au Constellation à Crans-Montana n’est pas un “accident”. C’est un carnage prévu, une chaîne de négligences criminelles qui schlingue la cupidité à plein nez et le mépris absolu pour la vie des jeunes.

Oui,… pic.twitter.com/yQd1pSZPjV — Tony Truant (@TonyTruant01) January 2, 2026

Μιλώντας από το νοσοκομείο της Σιόν στη δυτική Ελβετία, όπου νοσηλεύεται με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα από την εισπνοή καπνού, ο οικονομικός αναλυτής ανέφερε ότι η κόρη του Παολίνα, η οποία φοιτά σε λύκειο της Γενεύης αλλά βρισκόταν στο σπίτι για τις γιορτές, επρόκειτο να συναντήσει τον φίλο της στο γνωστό και πολυτελές νυχτερινό στέκι.

Ωστόσο, άργησε να φτάσει, καθώς πέρασε πρώτα από το σπίτι του πατέρα της «για να πούμε ένα γεια, να κάνουμε μια πρόποση μαζί και να κόψουμε το πανετόνε», το παραδοσιακό ιταλικό γλυκό των γιορτών.

«Ήταν δικό μας λάθος που άργησε: θα έπρεπε να βρίσκεται ήδη στο κλαμπ τα μεσάνυχτα. Σήμερα μπορώ να το πω χωρίς καμία υπερβολή, αυτή η καθυστέρηση της έσωσε τη ζωή», δήλωσε σε συνέντευξή του, η οποία μεταφράστηκε από τα ιταλικά στα αγγλικά.

Η Παολίνα δεν πρόλαβε να μπει στο κατάστημα, σε αντίθεση με τον σύντροφό της, ο οποίος είχε ήδη εισέλθει στον χώρο.

Ενώ την περίμενε στην είσοδο, ξέσπασε η φωτιά. Γύρω στη 1:20 τα ξημερώματα (τοπική ώρα), η 17χρονη τηλεφώνησε στον πατέρα της ζητώντας βοήθεια. Εκείνος, βλέποντας τις φλόγες από το σπίτι του, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση, έτρεξε προς το μπαρ Le Constellation έχοντας μαζί του τον δικό του πυροσβεστήρα.

Ανακαλώντας εκείνο το ξημέρωμα, ο Πάολο ανέφερε ότι «οι φλόγες δεν ήταν πλέον τόσο ψηλές, όμως παντού έβγαινε πυκνός, μαύρος καπνός. Η καύση ήταν εξαιρετικά γρήγορη και βίαιη, διήρκεσε μόλις λίγα λεπτά. Έπειτα σταμάτησε. Όμως στο εσωτερικό δεν υπήρχε πλέον οξυγόνο. Και αυτό ήταν που προκάλεσε την τραγωδία».

Θυμήθηκε επίσης ότι είδε την Παολίνα έξω από το κτίριο, «ακίνητη» και «σε κατάσταση σοκ», να περιμένει ανήμπορη να δει τον σύντροφό της να βγαίνει μέσα από το χάος.

