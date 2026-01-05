search
ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026
ΚΟΣΜΟΣ

05.01.2026 07:22

Λίβανος: Δύο νεκροί σε ισραηλινό βομβαρδισμό στην πόλη Τζμάιτζμα

05.01.2026 07:22
φωτογραφία αρχείου

Δυο ακόμη άνθρωποι δολοφονήθηκαν χθες, Κυριακή (4/1), σε ισραηλινό βομβαρδισμό στο νότιο τμήμα της λιβανικής επικράτειας, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές του Λιβάνου.

Από την πλευρά του, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι στοχοποίησε μέλος της Χεζμπολάχ.

Παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται ότι ισχύει από το τέλος Νοέμβριου 2024, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει σχεδόν καθημερινά να εξαπολύει πλήγματα στο λιβανικό έδαφος, λέγοντας πως στοχοποιεί το σιιτικό κίνημα που πρόσκειται στο Ιράν.

Το λιβανικό υπουργείο Υγείας διευκρίνισε ότι τα δυο θύματα σκοτώθηκαν σε «πλήγμα του ισραηλινού στρατού εναντίον του οχήματός τους» κοντά στην πόλη Τζμάιτζμα, δέκα χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «έπληξε» μέλος της Χεζμπολάχ στην περιοχή «σε ανταπόδοση για τις συνεχείς παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός» από το κίνημα, που κατηγορεί ότι επανεξοπλίζεται.

Υπό ασφυκτική πίεση των ΗΠΑ, εν μέσω ανησυχιών για νέα κλιμάκωση των βομβαρδισμών του Ισραήλ, η Βηρυτός δεσμεύτηκε να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ, που θεωρείται πως βγήκε εξασθενημένη από τον φονικό πόλεμο με το Ισραήλ.

Ο λιβανικός στρατός δεσμεύτηκε επίσης να καταστρέψει ως τα τέλη του 2025 τις στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ μεταξύ των συνόρων με το Ισραήλ και του ποταμού Λιτάνι, τριάντα χιλιόμετρα βορειότερα.

Προβλέπεται να διεξαχθεί κυβερνητική συνεδρίαση την Πέμπτη για να εξεταστεί η κατάσταση. Προβλέπεται επίσης εντός της εβδομάδας συνεδρίαση της επιτροπής επιτήρησης της κατάπαυσης του πυρός, που συμπεριλαμβάνει, πέρα από τον Λίβανο και το Ισραήλ, τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και τον ΟΗΕ.

Ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γεδεών Σάαρ αναγνώρισε χθες Κυριακή μέσω X τις «προσπάθειες» της κυβέρνησης και του στρατού του Λιβάνου, συμπληρώνοντας ωστόσο πως είναι «μακριά από το να είναι επαρκείς».

Τουλάχιστον 350 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Λίβανο αφού κηρύχθηκε η κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη στις ανακοινώσεις του λιβανικού υπουργείου Υγείας.

