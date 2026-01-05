search
ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026
ΚΟΣΜΟΣ

05.01.2026 07:50

Ουκρανία: Ρωσική αεροπορική επίθεση στο Κίεβο – Τουλάχιστον δύο νεκροί (videos)

kiev_bombing_new
Φωτογραφία αρχείου

Αεροπορική επίθεση στο Κίεβο εξαπέλυσε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα η Ρωσία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον δύο άνθρωποι.

Παράλληλα, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξέδωσαν προειδοποίηση για ρωσικά πυραυλικά πλήγματα σε ουσιαστικά όλη την επικράτεια.

Στην ουκρανική πρωτεύουσα, «ένας άνθρωπος πέθανε στην επίθεση», ανέφερε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης Τιμούρ Τκατσένκο μέσω Telegram, προσθέτοντας πως άλλοι δυο τραυματίστηκαν, ενώ οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο για πλήγμα σε ιατρική εγκατάσταση.

Στην περιφέρεια του Κιέβου, ρωσικά πλήγματα είχαν αποτέλεσμα να υποστούν ζημιές κατοικίες και «κρίσιμες υποδομές», καθώς και να σκοτωθεί άνδρας γεννημένος το 1951 στην κοινότητα Φάστιβ, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Μικόλα Καλάσνικ.

Εξ όσων είναι γνωστά, πρόκειται για τους πρώτους θανάτους στην ουκρανική πρωτεύουσα και την περιφέρειά της το 2026.

Νωρίτερα, είχε πραγματοποιηθεί επίθεση με drone στη βιομηχανική ζώνη της πόλης Γιέλετς της περιοχής Λιπέτσκ της Ρωσίας, με αποτέλεσμα να προκληθεί φωτιά σύμφωνα με όσα ανέφερε σε ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ο περιφερειάρχης Ιγκόρ Αρταμόνοφ.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα, προσέθεσε.

Στο Γιέλετς βρίσκεται το εργοστάσιο μπαταριών Energiya, ένας σημαντικός παραγωγός μπαταριών και συσσωρευτών για την αμυντική βιομηχανία της Ρωσίας, το οποίο η Ουκρανία είχε ανακοινώσει στο παρελθόν πως το είχε χτυπήσει.

Σε βίντεο που έχουν ανέβει στα social media διακρίνεται φωτιά και πυκνή στήλη καπνού πάνω από την πόλη.

