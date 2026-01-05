Τραμπ: «Δεν πιστεύω ότι το Κίεβο στοχοποίησε με drones την κατοικία του Πούτιν»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν πιστεύει την καταγγελία της Μόσχας οτι το Κίεβο εξαπέλυσε έφοδο με drones εναντίον κατοικίας του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Δεν νομίζω ότι έγινε αυτό το πλήγμα», δήλωσε ο κ. Τραμπ σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος προσθέτοντας πως «κανένας δεν γνωρίζει μέχρι τώρα» αν οι κατηγορίες της Ρωσίας, που διαψεύστηκαν από την Ουκρανία, αληθεύουν.

