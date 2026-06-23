Οι τάσεις δείχνουν… δίπολο, η Διαμαντοπούλου και η τύχη του ΠΑΣΟΚ, η υπόθεση Αβραμόπουλου, το δίδυμο Κασσελάκη – Γεωργιάδη, ο isyriza παίζει μπάλα

Καλημέρα σας

Ημέρα με την ημέρα ενισχύεται από πολλές πλευρές η αίσθηση ότι πάμε προς έναν νέο, έστω και υποτυπώδη ακόμα, δικομματισμό.

Αν ισχύουν οι πληροφορίες που φτάνουν από έρευνες κοινής γνώμης και εκτιμήσεις πολιτικών αναλυτών, τότε φαίνεται πως το εκλογικό σώμα κουράστηκε από ένα πολιτικό σκηνικό μονοκρατορίας και κατακερματισμένης αντιπολίτευσης και δείχνει διάθεση να ενισχύσει ένα πόλο απέναντι στη ΝΔ. Για να μην το φέρνουμε γύρω γύρω, η αρχική καταγραφή με καθαρά δεύτερο τον Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να εμπεδώνεται.

Το λέω με κάποια αυτοσυγκράτηση ακόμα, καθώς τα δεδομένα θέλουν έναν ορισμένο χρόνο για να δείξουν κατασταλαγμένα και με σαφήνεια προς μία νέα κατεύθυνση. Αλλά η τάση φαίνεται ήδη.

Κρατήστε τα εξής, καθότι εκτιμώ θα τα βρούμε μπροστά μας:

Η ΝΔ φαίνεται να πληρώνει αυτό το περίεργο σκηνικό με το… posokanei. Σαν να εξόργισε κόσμο από τους αναποφάσιστους και τους διάσπαρτους και να εκδηλώνεται μία δυσφορία πολύ έντονη. Σου λέει, δεν μπορείς να κάνεις πράγματα για την ακρίβεια, αλλά μην μας κοροϊδεύεις κιόλας.

Σαν να εξόργισε κόσμο από τους αναποφάσιστους και τους διάσπαρτους και να εκδηλώνεται μία δυσφορία πολύ έντονη. Σου λέει, δεν μπορείς να κάνεις πράγματα για την ακρίβεια, αλλά μην μας κοροϊδεύεις κιόλας. Μπαίνει αρκετός… «καναπές» στο εκλογικό σώμα. Εάν επιβεβαιωθεί αυτό το ρεύμα τότε θα έχει τεράστιο θέμα και η ΝΔ. Κυρίως η ΝΔ.

Από «ΚΚΕ Εσωτερικού» σε… «ΚΚΕ»

Με την ευκαιρία δεν μπορώ να μην σημειώσω ότι έτσι όπως το πάει το ΠΑΣΟΚ, αποκλείει όλο και περισσότερους από τους δυνητικούς ψηφοφόρους. Με πληροφορούν ότι ενώ το Κίνημα είχε, λόγω και ιστορικής διαδρομής, μία ευρύτερη εκτίμηση, ανεξαρτήτως που δεν τον ψήφιζαν οι περισσότεροι, τώρα τελευταία αυξάνονται όσοι λένε «όχι, δεν θα το ψήφιζα».

Μέχρι τώρα είχαμε μία αντιμετώπιση τύπου… ΚΚΕ Εσωτερικού: «Το αγαπάμε, αλλά δεν το ψηφίζουμε, καθότι μας πλήγωσε» και πάει λέγοντας. Αλλά έτσι υπήρχε η ελπίδα μήπως κάποια στιγμή, έφευγαν οι αναστολές.

Πλέον φαίνεται να περνά σε… καθεστώς ΚΚΕ: «Οι πιστοί είναι αγέρωχοι και ανυποχώρητοι, μα παραμένουν λίγοι, ενώ ενισχύονται όσοι λένε δεν θα το ψηφίσω με τίποτα».

– Παρεμπιπτόντως, αν η Άννα Διαμαντοπούλου βγάλει ακόμα δύο τρεις συνεργάτες της να λένε περίπου ευθαρσώς ότι το ΠΑΣΟΚ πάει για συνεργασία με τη ΝΔ, όχι «ΚΚΕ» δεν θα καταφέρει να μείνει το Κίνημα, αλλά ούτε… Μ-Λ ΚΚΕ μ-λ.

Η ευρωπαϊκή εισαγγελία χτύπησε πάλι

Αιφνιδίασε πολλούς η χθεσινή είδηση ότι η ευρωπαϊκή εισαγγελία εξέδωσε ένταλμα σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για το περιβόητο Qatargate. Αφορά στη συμμετοχή του στη μη κυβερνητική οργάνωση Fight Impunity (Ένωση κατά της Ατιμωρησίας) του πρώην ευρωβουλευτή Αντόνιο Παντζέρι, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του σκανδάλου. Και ότι πήρε χρήματα από την ΜΚΟ που σχετίζονται με το σκάνδαλο. Η υπόθεση αφορά στο 2020.

Ο ίδιος αναφέρει ότι τα χρήματα που έλαβε δεν έχουν κάποια σχέση με την υπόθεση Qatargate. Και ξεκαθαρίζει, κάτι που το κρατάμε και μεις, ότι δεν θα αρνηθεί την άρνηση της βουλευτικής ασυλίας.

Το θέμα με όλες αυτές τις υποθέσεις είναι πως μαζεύονται πολλές. Όσο κι αν είναι νομικά έωλες αρκετές από αυτές, από πολιτικής απόψεως και εντυπώσεων, όλο και κάποια προβλήματα αφήνουν στη ΝΔ.

Χθες μάλιστα που βγήκε και η καταδίκη της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου, πάει και το επιχείρημα της ΝΔ για το 13-0 του Νίκου Παππά.

Κασσελάκης και Άδωνις ως τηλεοπτικό δίδυμο

Από την ιδέα που είχε ο Στέφανος Κασσελάκης να καλέσει στην… εκπομπή του στο youtube τον Άδωνι Γεωργιάδη, δεν ξέρω αν κέρδισε ο πολιτικός Κασσελάκης, ή ο πολιτικός (με τη γενική έννοια) Γεωργιάδης αλλά κατάλαβα ότι βγήκαν ωφελημένοι ο…εκπομπάρχης Κασσελάκης και ο υπουργός Γεωργιάδης. Ο τελευταίος είχε μία καλή ευκαιρία να προβάλει ό,τι κάνει στο Υγείας σε ένα κοινό που τον αντιμετωπίζει με επιφύλαξη και ο πρόεδρος Στέφανος απέδειξε ότι μετά την πολιτική μπορεί να έχει μέλλον στο γυαλί. Όχι κατ’ ανάγκην στο… μαχητικό γυαλί, αλλά και πάλι…

Επίσης, μήπως το ξανασκεφτεί εκείνο το σενάριο για το ΠΑΣΟΚ; Λέω για την περίπτωση που τελικά δεν γίνει το ντιλ με Ανδρουλάκη…

Από τον i-syriza στο… i-mpala

Μαθαίνω ότι σε αρμόδιους παράγοντες μεγάλης ποδοσφαιρικής ομάδας του λεκανοπεδίου – δεν εννοώ κατ’ ανάγκην τον εκκεντρικό ιδιοκτήτη της συγκεκριμένης ΠΑΕ – έχει προταθεί μία ιδέα που εδράζει την έμπνευσή της από τον περίφημο… isyriza! Ναι, εννοώ αυτό που καταλάβατε. Κάποιοι με εμπειρία και γνώση της πλατφόρμας αυτής – η οποία κάποια στιγμή λειτούργησε πολύ καλά – την έχουν πλασάρει ως ιδανική για να γίνει σημείο αναφοράς των (πολλών) χιλιάδων πιστών οπαδών και φίλων της ομάδας.

Ο πρόεδρος έτσι κι αλλιώς είναι δαιμόνιος επιχειρηματίας και πολυπράγμων άνθρωπος, που σκέφτεται και ανατρεπτικά και εναλλακτικά, συχνά δε και κόντρα στο… σύστημα.

Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε την κομματική οργάνωση να μεταλαμπαδεύει ιδέες στο ποδοσφαιρικό και επιχειρηματικό πεδίο.

Η επόμενη κίνηση του Θεοδωρόπουλου

Μπορεί η πρόσφατη γενική συνέλευση του ΣΕΒ να επικεντρώθηκε στα μεγάλα ζητήματα της οικονομίας και της βιομηχανίας, ωστόσο αρκετοί επιχειρηματίες στάθηκαν σε μια άλλη λεπτομέρεια: τη διάθεση του Σπύρου Θεοδωρόπουλου να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τους τόνους για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παραγωγής. Όσοι παρακολουθούν στενά τις κινήσεις του προέδρου του ΣΕΒ εκτιμούν ότι το επόμενο διάστημα θα επιδιώξει να ανοίξει πιο επιθετικά τη συζήτηση για το ενεργειακό κόστος, τη φορολογία και τα κίνητρα για επενδύσεις στη μεταποίηση. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν ότι ο ισχυρός άνδρας της βιομηχανίας τροφίμων ετοιμάζεται να αναλάβει ακόμη πιο ενεργό ρόλο στον δημόσιο διάλογο. Και όπως λένε οι γνωρίζοντες, ο Θεοδωρόπουλος σπάνια μιλά χωρίς να έχει ήδη σχεδιάσει την επόμενη κίνηση.

Ποιος συζητά με ποιον στο λιανεμπόριο

Οι τελευταίες εβδομάδες έχουν πυκνώσει τις συναντήσεις στα κεντρικά γραφεία μεγάλων αλυσίδων λιανεμπορίου και προμηθευτών, με αρκετούς στην αγορά να μιλούν για ένα νέο κύκλο ανακατατάξεων. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται στελέχη των ομίλων του Αριστοτέλη Παντελιάδη (Metro), του Γιάννη Μασούτη και της διοίκησης της Σκλαβενίτης, καθώς η πίεση στα περιθώρια κέρδους και η μάχη για το μερίδιο αγοράς εντείνονται. Πληροφορίες της αγοράς αναφέρουν ότι το επόμενο διάστημα δεν αποκλείονται νέες συνεργασίες σε επίπεδο προμηθειών, logistics ή ακόμη και κοινών εμπορικών πρωτοβουλιών. Κανείς δεν μιλά επίσημα, αλλά όσοι γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις λένε ότι τα περισσότερα ενδιαφέροντα deals δεν ανακοινώνονται όταν συζητούνται, αλλά όταν έχουν ήδη κλείσει. Και αυτή την περίοδο οι συζητήσεις είναι περισσότερες από όσες φαίνονται.

Κάτι κινείται τελευταία στη Vodafone…

Κάτι κινείται το τελευταίο διάστημα στη Vodafone η οποία προχωράει σε ένα εκτεταμένο και ολικό «lifting» στα καταστήματα της, ρίχνοντας ένα αξιοσέβαστο ποσό των 15 εκατ. ευρώ. Επίσης θα προσφέρει νέες καινοτόμες υπηρεσίες στους πελάτες με επίκεντρο της IoT συσκευές και την μετατροπή των κατοικιών τους σε «έξυπνα» σπίτια. Επίσης μη ξεχνάμε και την πρόσφατη στρατηγική συμφωνία με τη ΔΕΗ για τη δημιουργία μιας νέας κοινής εταιρείας που θα ενώσει τα δίκτυα οπτικών ινών τους. Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός πανίσχυρου δικτύου πανελλαδικής κλίμακας στο Fiber to the Home, που θα αλλάξει τα δεδομένα στις τηλεπικοινωνίες.

Σε συμφωνία τα λόγια και οι πράξεις της Παπαστράτος

Άμεσα ξεκίνησε να υλοποιεί η Παπαστράτος την πρόσφατη δέσμευσή για την μεγάλη κοινωνική πρωτοβουλία, με την ονομασία FutuReady Greece, σύμφωνα με την οποία θα επενδύει στις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις προοπτικές της επόμενης γενιάς.

Το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε με αφορμή τον εορτασμό των 95 χρόνων «ζωής» της εταιρείας εγκαινιάστηκε με την παρουσίαση της συνεργασίας με το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, καθώς και εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Υπογράφηκε η σύμβαση παραχώρησης του αεροδρομίου Καλαμάτας

Με την υπογραφή μία πολύ σημαντικής συμφωνίας που αφορά στη Σύμβαση Παραχώρησης για την αξιοποίηση του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας, έκλεισαν οι εργασίες του Growthfund Investor Summit 2026.

Η σύμβαση παραχώρησης μεταξύ Δημοσίου και Fraport έχει διάρκεια 40 ετών και με την υπογραφή της γίνεται πράξη ένα πάγιο αίτημα της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου για τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου αεροδρομίου που θα γίνει πύλη αεροπορικής εισόδου για τον τουρισμό και όχι μόνο της ευρύτερης περιοχής.

Η ανακήρυξη ως προτιμητέου επενδυτή της κοινοπραξίας που ηγείται η Fraport είχε γίνει εδώ και 18 μήνες, ενώ η ανάληψη της λειτουργίας του αεροδρομίου από την εταιρεία θα ξεκινήσει, λογικά, από τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο καθώς πρέπει να μεσολαβήσει η κύρωση της συμφωνίας από τη Βουλή. Έτσι η Fraport δεν πρόλαβε να αναλάβει τα «ηνία» και να ξεκινήσει τις εργασίες αναβάθμισης πριν το φετινό καλοκαίρι… Πάντως το επενδυτικό πρόγραμμα που έχει προαναγγελθεί είναι αρκετά μεγάλο και έχει στόχο να διπλασιάσει την επιβατική κίνηση στα 700.000 άτομα από τα περίπου 370.000 που ήταν πέρυσι.

Στις 2 Ιουλίου η πρώτη διαπραγμάτευση των μετοχών των Attica Stores

Την Παρασκευή θα βγει η τιμή της μετοχής με την οποία θα γίνει η εισαγωγή των Attica Πολυκαταστημάτων στο ελληνικό χρηματιστήριο σύμφωνα με παρουσίαση της διοίκησης της Ideal σε αναλυτές. Η ανώτατη τιμή τέθηκε στα 3,2 ευρώ με τη δημόσια εγγραφή να πραγματοποιείται από 24 έως 26 Ιουνίου, ενώ η πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής στο Euronext Athens έχει προγραμματιστεί για τις 2 Ιουλίου 2026. Επίσης η διοίκηση δεσμεύτηκε ότι για μία τριετία θα διανείμει ως μέρισμα το 60% των καθαρών κερδών μετά φόρων, εφόσον η εταιρεία διατηρήσει την κερδοφορία της στα επίπεδα του 2025 ή έστω αυτά κινηθούν έως 5% χαμηλότερα.

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