Αποδείξεις για την ουκρανική επίθεση στην οικία του Πούτιν παραδίδει η Ρωσία στις ΗΠΑ

Οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών εξήγαγαν ένα αρχείο πτήσης από ένα από τα drones που επιτέθηκαν στην κατοικία του Βλαντιμίρ Πούτιν τη νύχτα της 29ης Δεκεμβρίου, ανέφερε το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας.

«Η αποκρυπτογράφηση των δεδομένων δρομολόγησης έδειξε ότι ο τελικός στόχος της επίθεσης με ουκρανικό UAV στις 29 Δεκεμβρίου 2025 ήταν μία από τις εγκαταστάσεις στην ρωσική προεδρική κατοικία στην περιοχή του Νόβγκοροντ», ανέφερε το υπουργείο, σύμφωνα με το Ria Novosti.

Τα δεδομένα θα διαβιβαστούν στην αμερικανική πλευρά μέσω καθιερωμένων καναλιών, προσθέτει το υπ. Άμυνας.

Τη νύχτα της 29ης Δεκεμβρίου, το καθεστώς του Κιέβου εξαπέλυσε «τρομοκρατική επίθεση», σύμφωνα με την Μόσχα, στην κατοικία του Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ, χρησιμοποιώντας 91 drones. Οι δυνάμεις αεράμυνας κατέστρεψαν όλους τους στόχους. Ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι η Μόσχα θα επανεξετάσει τη διαπραγματευτική της θέση για την Ουκρανία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ τόνισε ότι το Κίεβο υπονομεύει τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ με τέτοιες προκλήσεις, αλλά αυτό δεν θα επηρεάσει τον διάλογο μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Οι πρόεδροι θα συνεχίσουν να συνεργάζονται. Πρόσθεσε ότι ο στρατός γνωρίζει πώς, με τι και πότε να απαντήσει σε μια ουκρανική επίθεση.

Η απόπειρα επίθεσης των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων καταδικάστηκε από πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Λευκορωσίας, του Ιράν, του Ουζμπεκιστάν, του Κιργιστάν, του Τατζικιστάν, του Τουρκμενιστάν, του Καζακστάν, του Μπαχρέιν και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό από Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο CNN, ότι η CIA εκτιμά ότι η Ουκρανία δεν στόχευσε κατοικία που χρησιμοποιεί ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σε πρόσφατη επίθεση με drones στη βόρεια Ρωσία,

Η αξιολόγηση αυτή έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τον ισχυρισμό που, όπως έγινε γνωστό, είχε μεταφέρει ο ίδιος ο Πούτιν στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής τους επικοινωνίας.

Όπως ανέφεραν πηγές που επικαλείται το CNN, ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, ενημέρωσε σχετικά τον Τραμπ την Τετάρτη, ξεκαθαρίζοντας ότι, σύμφωνα με τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν πως σημειώθηκε τέτοια επίθεση ή ότι υπήρξε στόχευση της προεδρικής κατοικίας.

