ΚΥΡΙΑΚΗ 15.03.2026 11:58
15.03.2026 10:09

Χρυσά Βατόμουρα 2026: Το «War of the Worlds» στην κορυφή των χειρότερων ταινιών της χρονιάς

Το sci-fi του Prime Video, «War of the Worlds» με πρωταγωνιστή τον Ice Cube, αναδείχθηκε ο μεγάλος «νικητής» των 46ων Χρυσών Βατόμουρων (Golden Raspberry Awards ή Razzies), αποσπώντας τα περισσότερα από τα περιβόητα «αντι-βραβεία» της χρονιάς που καθιερώθηκαν το 1981 από τον John J.B. Wilson. 

Η ταινία «κέρδισε» σε πέντε από τις έξι κατηγορίες στις οποίες ήταν υποψήφια, συμπεριλαμβανομένων των βραβείων, Χειρότερου Α’ Ανδρικού Ρόλου, Χειρότερου Prequel, Remake, Rip-off ή Sequel, Χειρότερης Σκηνοθεσίας και Χειρότερου Σεναρίου.

Το «War of the Worlds», έγινε «σχεδόν αμέσως ένα κλασικό cult έργο που όλοι λατρεύουν να μισούν», ανέφεραν οι διοργανωτές, συμπληρώνοντας: «Η ταινία εξασφάλισε τη θέση της στο πάνθεον των Razzies, σαρώνοντας σχεδόν σε κάθε κατηγορία για το τρόπαιο των 4,97 δολαρίων».

Στους υπόλοιπους «νικητές» περιλαμβάνονται και οι επτά νάνοι της live-action εκδοχής του «Snow White» της Disney οι οποίοι έλαβαν δύο βραβεία. Σχολιάζοντας την ταινία, οι διοργανωτές σημείωσαν: «Κόστισε μια περιουσία και έχασε μια περιουσία, ίσως καταραμένη από τον ίδιο τον Walt [Disney], επειδή αγνοήθηκε η τελευταία του επιθυμία να μην γίνει ποτέ remake».

Η Rebel Wilson αναδείχθηκε η «Χειρότερη Ηθοποιός» για την ερμηνεία της στην κωμική περιπέτεια «Bride Hard», ενώ η Scarlet Rose Stallone βραβεύτηκε για το ρόλο της στο αλλόκοτο γουέστερν «Gunslingers».

Παράλληλα, η Kate Hudson έλαβε το «Βραβείο Εξιλέωσης» (Razzie Redeemer Award), το οποίο δίνεται σε καλλιτέχνες που παρά τις παλαιότερες αρνητικές υποψηφιότητες, ξεχωρίζουν πλέον για μια αξιόλογη ερμηνεία. Η ηθοποιός η οποία φέτος είναι υποψήφια για Οσκαρ για την ερμηνεία της στο «Song Sung Blue», έχει βρεθεί υποψήφια στα Βατόμουρα για τις ταινίες: «Music» (2021), «Mother’s Day» (2016) και «My Best Friend’s Girl» (2008) έχοντας κερδίσει μια υποψηφιότητα για Όσκαρ για το «Almost Famous» το 2001.

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, τα βραβεία που «τιμούν» τις χειρότερες ταινίες της χρονιάς, ψηφίζονται από 1.223 μέλη από 50 πολιτείες των ΗΠΑ και από περισσότερες από 24 χώρες.

