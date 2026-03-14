Σήμερα θα γράψω για μια έκθεση ζωγραφικής, έτσι για να βάλω χρώμα στη μουντή εποχή μας με αφορμή μια σειρά εντυπωσιακών έργων του ζωγράφου Χρήστου Αντωναρόπουλου, στη νέα ατομική του έκθεση, που εγκαινιάστηκε στην γκαλερί Kapopoulos Fine Arts, με τον τίτλο «Ενοχικός πατριωτισμός – Made in Greece», και θα διαρκέσει ώς τις 26 Μαρτίου.

Ο Χρήστος Αντωναρόπουλος μετουσιώνει την παράδοση και την επαναπροσδιορίζει μέσα από σύγχρονο, συχνά εξπρεσιονιστικό πρίσμα. Σε αυτήν του την έκθεση, με την εικαστική του γλώσσα βάζει στο επίκεντρο της έμπνευσής του ήρωες και σύμβολα τα οποία φέρνει στη σημερινή εποχή, για να απενοχοποιήσει ή για να βάλει στο επίκεντρό του την αγάπη για την πατρίδα, αυτόν τον made in Greece ενοχικό πατριωτισμό, που μπορεί να νοιώθουμε συχνά, με εθνική συνείδηση μεν, αλλά χωρίς εθνικιστικές κορώνες και εξάρσεις.

Ο ζωγράφος. Με αφορμή την έκθεση λέει: «Είναι εξαιρετικά αμήχανο, έως και επώδυνο, να προσπαθείς να εκφράσεις τα βαθιά σου συναισθήματα για την πατρίδα που σέβεσαι και αγαπάς, όταν εκείνοι που έχουν αναλάβει τη διαχείρισή της την απαξιώνουν καθημερινά με τις πράξεις τους. Η δυσκολία μεγαλώνει όταν το ίδιο το κράτος, αντί να προστατεύει τον πολίτη, φαίνεται να στρέφεται εναντίον του, δημιουργώντας ένα αίσθημα προδοσίας.

Την ίδια στιγμή, παρατηρούμε με θλίψη διάφορες κλειστές ομάδες να σφετερίζονται την έννοια της πατρίδας για δικά τους οφέλη, εκμεταλλευόμενες την ανοχή ή την παθητικότητα της υπόλοιπης κοινωνίας. Παράλληλα, στην αντίπερα όχθη, υπάρχουν εκείνοι που στο όνομα μιας άκρατης παγκοσμιοποίησης και ενός ισοπεδωτικού διεθνισμού, υπονομεύουν συστηματικά τις εθνικές αξίες και την ταυτότητά μας».

Η έκθεση. Στο έργο του, η ζωγραφική ξεφεύγει από τα στενά όρια του τελάρου. Χρησιμοποιώντας καινοτόμα υλικά όπως το plexiglass, το μέταλλο και τον φωτισμό LED, μετατρέπει την εικόνα σε μια ζωντανή εμπειρία, όπου το φως δεν είναι απλώς ένα στοιχείο αναπαράστασης, αλλά ο ίδιος ο πρωταγωνιστής. Οι δημιουργίες του, εμπνευσμένες από τη μυθολογία, την ιστορία της τέχνης αλλά και τη σύγχρονη ποπ κουλτούρα, φέρουν έναν έντονο συμβολισμό και μια «εκρηκτική» διάθεση που μαγνητίζει το βλέμμα.

Έχει κάνει έντονη την παρουσία του σε διεθνείς διοργανώσεις, όπως η Biennale της Sharjah (όπου τιμήθηκε η ελληνική συμμετοχή) και με πολυάριθμες εκθέσεις.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 10.00 – 17.30, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 10.00 – 20.00

Σκουφά 5, Κολωνάκι, Αθήνα, 10673

