«Ένα ψέμα του μυαλού» του Σαμ Σέπαρντ

Δεν είναι περίεργο που το έργο του Σαμ Σέπαρντ «Ένα ψέμα του μυαλού» (1985) σπάνια ανεβαίνει στο θέατρο. Πρόκειται για ένα σκοτεινό, βίαιο, αρρωστημένο και μακροσκελές έργο που, παρότι η σκηνοθέτις Ελένη Σκότη έχει περιορίσει τη διάρκειά του, δεν παύει να είναι περίπλοκο και ενίοτε κουραστικό.

Σ’ αυτό ο Σέπαρντ, όπως και στα περισσότερα κείμενά του, εξερευνά τη δυναμική της διαλυμένης αμερικανικής οικογένειας στην οποία κυριαρχούν η απομόνωση, η κακοποίηση, η απώλεια και η διαστρέβλωση της μνήμης, η παράνοια και η κατάρρευση του «Αμερικανικού ονείρου».

Το έργο ξεκινά με μια περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας, όταν ο Τζέικ σπάει στο ξύλο τη γυναίκα του θεωρώντας ότι τον απατά και κατ’ επέκταση της προκαλεί βαρύ εγκεφαλικό τραύμα. Εκείνη καταφεύγει στη δυσλειτουργική οικογένειά της για να βρει νοσηλεία (ο πατέρας, σύμβολο της πατριαρχικής δομής της αμερικανικής Δύσης, κυνηγάει ελάφια και η μητέρα, μια αφελής, υποταγμένη γυναίκα). Και εκείνος επιστρέφει στο παιδικό του δωμάτιο και στην κτητική μητέρα του που διακατέχεται από οιδιπόδειο με τον γιο της.

Ωστόσο και οι δύο νέοι – λες και τίποτα δεν έχει συμβεί – δηλώνουν ότι αγαπούν σφοδρά ο ένας τον άλλον. Γύρω τους στροβιλίζονται τα αδέλφια τους ενωμένα σ’ αυτόν τον αλλόκοτο κόσμο. Και από εκεί αρχίζει μια ιστορία τρέλας με ψυχικά ανάπηρους ανθρώπους που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα.

Η Ελένη Σκότη πάντα δημιουργεί επιτυχημένες ρεαλιστικές παραστάσεις. Με ωμότητα, έντονες συγκρούσεις και δίνοντας έμφαση στις ψυχολογικές διακυμάνσεις των χαρακτήρων, η σκηνοθεσία της αναδεικνύει τη συλλογική αυταπάτη μιας νοσηρής χώρας που οι κάτοικοί της κατασκευάζουν «ψέματα του μυαλού» για να επιβιώσουν.

Ωστόσο δεν μπόρεσε να εκμαιεύσει το μαύρο χιούμορ του έργου που δρα καταπραϋντικά.

Όλοι οι ηθοποιοί υπηρέτησαν πιστά τις οδηγίες της σκηνοθεσίας. Χρειάζονται, όμως, περισσότερο έλεγχο στις εξάρσεις τους.

Παίζουν οι: Γιώργος Τριανταφυλλίδης (Τζέικ), Μαρία Δαμασιώτη (Μπεθ), Μελέτης Γεωργιάδης, Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, Κατερίνα Γιαμαλή, Βαγγέλης Αμπατζής, Ορέστης Ζιόβας, Ηβη Νικολαίδου.

