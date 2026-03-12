«Ψωμί από στάχτη» μια εκστατική περιπλάνηση στις παραδόσεις της Μεσογείου στο Θέατρο Ολύμπια «Μαρία Κάλλας»

Ένα πρόγραμμα βαθιάς πνευματικής και πολιτισμικής αναζήτησης παρουσιάζει το Ergon Ensemble, υπό τη μουσική διεύθυνση του Μάρκελλου Χρυσικόπουλου την Τρίτη 7 και την Τετάρτη 8 Απριλίου στο Θέατρο Ολύμπια «Μαρία Κάλλας», φέρνοντας σε διάλογο δύο εμβληματικά έργα της σύγχρονης μουσικής: το Kyrie Eleison του John Tavener και το Ayre του Αργεντινού Osvaldo Golijov.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι μοναδικές φωνές της Σαββίνας Γιαννάτου και της Μαρίας Κοστράκη.

Το Kyrie Eleison του Tavener, εμπνευσμένο από την Ορθόδοξη λειτουργική παράδοση και τον ανατολικό μυστικισμό, λειτουργεί ως μουσική προσευχή. Μέσα από λιτές, τελετουργικές δομές και ήχους που παραπέμπουν στη βυζαντινή ψαλμωδία, το έργο πραγματεύεται την υπέρβαση του εγώ, τη μεταμόρφωση του ανθρώπου και την πορεία προς την ένωση με το Θείο. Η μουσική, η οποία ηχογραφήθηκε από την Björk το 2001, δεν απευθύνεται στον εαυτό του δημιουργού, αλλά δημιουργεί έναν χώρο διαλογισμού και εσωτερικής ίασης για τον ακροατή.

Το Ayre του Golijov αποτελεί έναν κύκλο έντεκα τραγουδιών, παραγγελία του Carnegie Hall, που αντλεί υλικό από τη Μεσόγειο και ιδιαίτερα τη νότια Ισπανία. Βυζαντινά μέλη, σεφαραδίτικα νανουρίσματα, αραβικά, εβραϊκά και χριστιανικά κείμενα συνυπάρχουν σε μια μουσική αφήγηση που αναδεικνύει τη συνύπαρξη των τριών πολιτισμών πριν από τη Reconquista. Το Ayre υμνεί τη μουσική ως κοινή γλώσσα και ως απόδειξη ότι διαφορετικές πίστεις και ταυτότητες συνθέτουν μια ενιαία ανθρώπινη οικογένεια.

Ταυτότητα παράστασης:

Ergon Ensemble

Μουσική διεύθυνση: Μάρκελλος Χρυσικόπουλος

Τραγούδι

Σαββίνα Γιαννάτου

Μαρία Κοστράκη

