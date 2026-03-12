search
ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 12:18
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.03.2026 11:00

«Ψωμί από στάχτη» μια εκστατική περιπλάνηση στις παραδόσεις της Μεσογείου στο Θέατρο Ολύμπια «Μαρία Κάλλας»

12.03.2026 11:00
ergon-new

Ένα πρόγραμμα βαθιάς πνευματικής και πολιτισμικής αναζήτησης παρουσιάζει το Ergon Ensemble, υπό τη μουσική διεύθυνση του Μάρκελλου Χρυσικόπουλου την Τρίτη 7 και την Τετάρτη 8 Απριλίου στο Θέατρο Ολύμπια «Μαρία Κάλλας», φέρνοντας σε διάλογο δύο εμβληματικά έργα της σύγχρονης μουσικής: το Kyrie Eleison του John Tavener και το Ayre του Αργεντινού Osvaldo Golijov.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι μοναδικές φωνές της Σαββίνας Γιαννάτου και της Μαρίας Κοστράκη.

Το Kyrie Eleison του Tavener, εμπνευσμένο από την Ορθόδοξη λειτουργική παράδοση και τον ανατολικό μυστικισμό, λειτουργεί ως μουσική προσευχή. Μέσα από λιτές, τελετουργικές δομές και ήχους που παραπέμπουν στη βυζαντινή ψαλμωδία, το έργο πραγματεύεται την υπέρβαση του εγώ, τη μεταμόρφωση του ανθρώπου και την πορεία προς την ένωση με το Θείο. Η μουσική, η οποία ηχογραφήθηκε από την Björk το 2001, δεν απευθύνεται στον εαυτό του δημιουργού, αλλά δημιουργεί έναν χώρο διαλογισμού και εσωτερικής ίασης για τον ακροατή.

Το Ayre του Golijov αποτελεί έναν κύκλο έντεκα τραγουδιών, παραγγελία του Carnegie Hall, που αντλεί υλικό από τη Μεσόγειο και ιδιαίτερα τη νότια Ισπανία. Βυζαντινά μέλη, σεφαραδίτικα νανουρίσματα, αραβικά, εβραϊκά και χριστιανικά κείμενα συνυπάρχουν σε μια μουσική αφήγηση που αναδεικνύει τη συνύπαρξη των τριών πολιτισμών πριν από τη Reconquista. Το Ayre υμνεί τη μουσική ως κοινή γλώσσα και ως απόδειξη ότι διαφορετικές πίστεις και ταυτότητες συνθέτουν μια ενιαία ανθρώπινη οικογένεια.

Ταυτότητα παράστασης:

  • Ergon Ensemble
  • Μουσική διεύθυνση: Μάρκελλος Χρυσικόπουλος

Τραγούδι

  • Σαββίνα Γιαννάτου
  • Μαρία Κοστράκη

Διαβάστε επίσης:

«Devil on my Shoulder»: Ο Alice Cooper ανακοίνωσε την κυκλοφορία της «οριστικής αυτοβιογραφίας» του (photos)

George Michael: The Faith Tour – Η άγνωστη κινηματογραφική καταγραφή της θρυλικής περιοδείας (videos)

Στα «σκαριά» βιογραφική ταινία για τους Bon Jovi

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
adv-new
ADVERTORIAL

UEFA Europa & Conference League: Οι «μάχες» Παναθηναϊκού και ΑΕΚ για τις φάσεις των 16 παίζουν στην COSMOTE TV

MEGASTORIES_KOUKAKIS
MEDIA

MEGA: Το «MegaStories» επανέρχεται στο σκάνδαλο των υποκλοπών

Samsung- Galaxy- S26- Nova
ADVERTORIAL

Η νέα σειρά Samsung Galaxy S26 ήρθε στη Nova

sakis-arnaoutoglou_1010_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάκης Αρναούτογλου για τουρισμό: «Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τι αγοράζουν και πώς προστατεύονται»

ormoyz new
ΚΟΣΜΟΣ

13η ημέρα πολέμου στη Μέση Ανατολή: «Κόλαση» από επιθέσεις σε πλοία στον Περσικό – Ανεβαίνει και πάλι το πετρέλαιο – Όλες οι εξελίξεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
idiotiko sxoleio douka – new
BUSINESS

Οι μεγάλες εκπαιδευτικές οικογένειες πουλάνε τα ιδιωτικά σχολεία σε ξένους - Οι συμφωνίες, η αγορά του 1,2 δισ. και τι αλλάζει μετά την εξαγορά

Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

syntaxiouxoi new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλασματικά Έτη: Ο «δρόμος» για σύνταξη έως και 7 χρόνια νωρίτερα

spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: Παραιτήθηκε από τη Μονακό - Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με άλλο προπονητή η ομάδα του Πριγκιπάτου

komninou-new
LIFESTYLE

Φιλαρέτη Κομνηνού: «Η απιστία ήταν γερό χαστούκι, νόμιζα ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί στη δική μου ζωή» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 12:17
adv-new
ADVERTORIAL

UEFA Europa & Conference League: Οι «μάχες» Παναθηναϊκού και ΑΕΚ για τις φάσεις των 16 παίζουν στην COSMOTE TV

MEGASTORIES_KOUKAKIS
MEDIA

MEGA: Το «MegaStories» επανέρχεται στο σκάνδαλο των υποκλοπών

Samsung- Galaxy- S26- Nova
ADVERTORIAL

Η νέα σειρά Samsung Galaxy S26 ήρθε στη Nova

1 / 3