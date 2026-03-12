Όσκαρ 2026: Νέα κατηγορία βραβείου – Ποια είναι και τι σημαίνει

Με μια ουσιαστική αλλαγή επιστρέφουν τα φετινά Όσκαρ, καθώς μια νέα ανταγωνιστική κατηγορία προστίθεται επίσημα στο πρόγραμμα απονομών.

Πρόκειται για το βραβείο για Καλύτερο Casting που αποτελεί, μάλιστα, την πρώτη νέα κατηγορία που εντάσσεται στα Όσκαρ εδώ και περισσότερα από είκοσι χρόνια, σηματοδοτώντας -μεταξύ άλλων- μια μετατόπιση του ενδιαφέροντος προς επαγγέλματα που μέχρι σήμερα βρίσκονταν εκτός της τελικής σκηνής της απονομής. Η απόφαση της Ακαδημίας εγκρίθηκε το 2024 και εφαρμόζεται φέτος, για πρώτη φορά φέτος, με ταινίες που κυκλοφόρησαν το 2025.

Στην πράξη, το νέο Όσκαρ αναγνωρίζει τη δουλειά των casting directors, των ανθρώπων δηλαδή που είναι υπεύθυνοι για τη σύνθεση του καστ μιας ταινίας, από την επιλογή των πρωταγωνιστών μέχρι τους δευτερεύοντες ρόλους, τη χημεία μεταξύ των ηθοποιών και τη συνολική ισορροπία του συνόλου.

Με άλλα λόγια, η Ακαδημία αναγνωρίζει, αναδεικνύει και επιβραβεύει τη δουλειά πίσω από μια κινηματογραφική ταινία, τη στιγμή που μέχρι σήμερα αν και το casting αποτελούσε έναν από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες επιτυχίας μια ταινίας, ήταν ωστόσο, από τους λιγότερο ορατούς.

Η επιλογή των σωστών προσώπων για τους σωστούς ρόλους καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τον τόνο, την αξιοπιστία και, τελικά, τη δυναμική ενός έργου, ωστόσο, η ξεχωριστή θεσμική αναγνώριση γι’ αυτή τη διαδικασία απουσίαζε, με τη νέα κατηγορία να έρχεται να καλύψει, πια, αυτό το κενό, αποδίδοντας εύσημα όχι σε μεμονωμένες ερμηνείες, αλλά στη συνολική αρχιτεκτονική του καστ.

Σημειώνεται ότι η κατηγορία δεν αφορά κάποιο είδος «βραβείου συνόλου», ούτε λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα βραβεία ερμηνείας. Αντιθέτως, εστιάζει στη δημιουργική και οργανωτική δουλειά του casting director, ο οποίος καλείται να συνδυάσει καλλιτεχνικά κριτήρια, απαιτήσεις σεναρίου, διαθεσιμότητες παίρνοντας συχνά ρίσκα με νέα ή μη αναμενόμενα πρόσωπα.

Στην πρώτη χρονιά παρουσίας της κατηγορίας, λοιπόν, το βραβείο διεκδικούν πέντε casting directors, αντιπροσωπεύοντας πέντε από τις ταινίες που είναι, επίσης, υποψήφιες για τα Καλύτερα Βραβεία της χρονιάς:

Hamnet – Νίνα Γκολντ

– Νίνα Γκολντ Marty Supreme – Τζένιφερ Βεντίτι

– Τζένιφερ Βεντίτι One Battle After Another – Κασάντρα Κουκουκούντις

– Κασάντρα Κουκουκούντις The Secret Agent – Γκάμπριελ Ντομίνγκες

– Γκάμπριελ Ντομίνγκες Sinners – Φρανσίν Μάισλερ

Η εν λόγω πεντάδα αντιπροσωπεύει ταινίες που έχουν, επίσης, σημαντικές υποψηφιότητες σε άλλες σημαντικές κατηγορίες, όπως «Καλύτερη Ταινία» και «Α’/Β’ Ρόλος», κάτι που -αν μη τι άλλο- υπογραμμίζει τη στενή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη διαδικασία του casting και την τελική κινηματογραφική ποιότητα.

Διαβάστε επίσης:

Ταινίες Πρώτης Προβολής: Δράμα, περιπέτεια, και «Οδός Μάλαγα» (Videos)

Κριτική ταινίας: « Οι δοκιμάστριες» – Οι γυναίκες καθρεφτίζουν τη βία των ανδρών

Φεστιβάλ Καννών: Τιμητικός Χρυσός Φοίνικας στη θρυλική Barbara Streisand

