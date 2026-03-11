Φεστιβάλ Καννών: Τιμητικός Χρυσός Φοίνικας στη θρυλική Barbara Streisand

Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ (Barbara «Barbra» Streisand) πρόκειται να λάβει τον Τιμητικό Χρυσό Φοίνικα στο επερχόμενο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών τον Μάιο.

«Με αίσθημα υπερηφάνειας και βαθιάς ταπεινότητας, αποτελεί τιμή για εμένα να ενταχθώ στην παρέα των καλλιτεχνών που έχουν βραβευτεί στο παρελθόν με αυτό το βραβείο και των οποίων το έργο με έχει εμπνεύσει», ανέφερε σε δήλωσή της η Στρέιζαντ.

«Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, οι ταινίες έχουν τη δύναμη να ανοίγουν τις καρδιές και το μυαλό μας σε ιστορίες που αντικατοπτρίζουν την κοινή ανθρωπιά μας και σε προοπτικές που μας θυμίζουν τόσο την ευθραυστότητα όσο και την ανθεκτικότητά μας. Ο κινηματογράφος υπερβαίνει τα σύνορα και την πολιτική, επιβεβαιώνοντας τη δύναμη της φαντασίας να διαμορφώνει έναν κόσμο με περισσότερη ενσυναίσθηση», πρόσθεσε.

#BarbraStreisand is set to receive an honorary Palme d’or at the Cannes Film Festival in May.



“It is with a sense of pride and deep humility, that I’m honored to join the company of past Honorary Palme d’or recipients whose work has long inspired me,” Streisand said in a… pic.twitter.com/rVhLJ2AgLE — Variety (@Variety) March 11, 2026

Η παρουσία της πολυβραβευμένης σταρ στην Κρουαζέτ θα αποτελέσει ιστορικό ορόσημο, καθώς θα είναι η πρώτη εμφάνισή της στις Κάννες. Η τελετή απονομής έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 23 Μαΐου, κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης της 79ης διοργάνωσης.

«Αποτελεί τον θρυλικό συνδυασμό μεταξύ Μπρόντγουεϊ και Χόλιγουντ, μεταξύ της σκηνής του μουσικού θεάτρου και της μεγάλης οθόνης. Το να την ακούμε να τραγουδάει και να τη βλέπουμε να ερμηνεύει είναι μέρος των καλύτερων χρόνων της ζωής μας», τόνισε ο διευθυντής του Φεστιβάλ Καννών, Τιερί Φρεμό (Thierry Frémaux).

Στο εκλεκτό πάνθεον των προηγούμενων κατόχων του Τιμητικού Χρυσού Φοίνικα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι Ανιές Βαρντά (Agnès Varda), Μέριλ Στριπ (Meryl Streep), Ρόμπερτ Ντε Νίρο (Robert De Niro), Τζόντι Φόστερ (Jodie Foster) και Τομ Κρουζ (Tom Cruise).

Σύμφωνα με το Variety, η Στρέιζαντ αναμένεται να εμφανιστεί στη σκηνή των Όσκαρ την Κυριακή, συμμετέχοντας στο αφιέρωμα In Memoriam, για να αποτίσει φόρο τιμής στη μνήμη του αγαπημένου συμπρωταγωνιστή της, Ρόμπερτ Ρέντφορντ (Robert Redford).

Barbra Streisand is in talks to perform at the #Oscars in tribute to her “The Way We Were” co-star Robert Redford.



Streisand is in conversations to sing during the In Memoriam segment of the ceremony, according to sources. Details are still being discussed. It has not been… pic.twitter.com/4g0mRTToQA March 4, 2026

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Πανουσόπουλος, ένας πολυτεχνίτης της εικόνας

«In the Grey»: Jake Gyllenhaal και Henry Cavill πρωταγωνιστούν στο πολυαναμενόμενο θρίλερ δράσης του Guy Ritchie (photos/video)

James Cameron: «Πολύ πιθανό το “Avatar 4″» (videos)