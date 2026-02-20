Βραβεία Όσκαρ 2026: Ανακοινώθηκαν οι πρώτοι παρουσιαστές της 98ης τελετής απονομής (photos/videos)

Στη σκηνή της 98ης τελετής απονομής των Όσκαρ θα δώσουν το «παρών» οι περσινοί νικητές των Α’ Ρόλων, Άντριεν Μπρόντι (Adrien Brody) και Μάικι Μάντισον (Mikey Madison), μαζί με τους διακριθέντες των Β’ Ρόλων, Κίραν Κάλκιν (Kieran Culkin) και Ζόι Σαλντάνια (Zoe Saldaña), για να βραβεύσουν τους διαδόχους τους, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών.

Οι τέσσερις ηθοποιοί είναι οι πρώτοι παρουσιαστές που ανακοινώθηκαν για την τελετή της 15ης Μαρτίου, στην οποία οικοδεσπότης για δεύτερη φορά θα είναι ο Κόναν Ο’Μπράιεν (Conan O’Brien) ενώ θα μεταδοθεί ζωντανά από το δίκτυο ABC.

Στην περσινή διοργάνωση, οι Μάντισον, Κάλκιν και Σαλντάνια κέρδισαν το πρώτο τους Όσκαρ, ενώ για τον Μπρόντι ήταν το δεύτερο αγαλματίδιο Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «The Brutalist».

Σύμφωνα με το ΑP, το «Sinners» του Ράιαν Κούγκλερ (Ryan Coogler), ηγείται της φετινής κούρσας, έχοντας γράψει ιστορία με 16 υποψηφιότητες.

Οι φετινές υποψήφιες για το Βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου είναι η Τζέσι Μπάκλεϊ (Jessie Buckley) για το «Hamnet», η Ρόουζ Μπερν (Rose Byrne) για το «If I Had Legs I’d Kick You», η Ρενάτε Ρέινσβε (Renate Reinsve) για το «Sentimental Value», η Έμα Στόουν (Emma Stone) για το «Bugonia» και η Κέιτ Χάντσον (Kate Hudson) για το «Song Sung Blue».

Οι υποψήφιοι για το Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου είναι ο Τιμοτέ Σαλαμέ (Timothée Chalamet) για το «Marty Supreme», ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο (Leonardo DiCaprio) για το «One Battle After Another», ο Ίθαν Χοκ (Ethan Hawke) για το «Blue Moon», ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν (Michael B. Jordan) για το «Sinners» και ο Βάγκνερ Μόουρα (Wagner Moura) για το «The Secret Agent».

Στις κατηγορίες των Β’ Ρόλων, υποψήφιοι για την ανδρική ερμηνεία είναι ο Τζέικομπ Ελόρντι (Jacob Elordi) για το «Frankenstein», οι Σον Πεν (Sean Penn) και Μπενίσιο Ντελ Τόρο (Benicio Del Toro) για το «One Battle After Another», ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ (Stellan Skarsgård) για το «Sentimental Value» και ο Ντελρόι Λίντο (Delroy Lindo) για το «Sinners».

Οι υποψήφιες για το Βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου είναι οι Ελ Φάνινγκ (Elle Fanning) και Ίνγκα Ιμπσντότερ Λίλεας (Inga Ibsdotter Lilleaas) για το «Sentimental Value», η Έιμι Μάντιγκαν (Amy Madigan) για το «Weapons», η Γούνμι Μοσάκου (Wunmi Mosaku) για το «Sinners» και η Τεγιάνα Τέιλορ (Teyana Taylor) για το «One Battle After Another».

Η τελική ψηφοφορία των Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί από τις 26 Φεβρουαρίου έως τις 5 Μαρτίου.

