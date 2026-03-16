Βραδιά Όσκαρ απόψε: Οι διεκδικητές και τα φαβορί για τα αγαλματίδια, τι κυνηγάει ο Λάνθιμος

Η απονομή των βραβείων Όσκαρ, η μεγαλύτερη γιορτή του διεθνούς κινηματογράφου, πραγματοποιείται απόψε στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες, σε μια τελετή όπου η λάμψη της κινηματογραφικής βιομηχανίας συνυπάρχει με το βαρύ κλίμα μιας περιόδου έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων.

Με τις εκτιμήσεις για τους νικητές να παραμένουν ανοιχτές και την παγκόσμια πολιτική συγκυρία να επηρεάζει τη γενικότερη ατμόσφαιρα, η φετινή διοργάνωση θεωρείται από πολλούς μία από τις πιο αμφίρροπες και ενδιαφέρουσες των τελευταίων ετών.

Η τελετή θα ξεκινήσει στη 1:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας, ενώ ήδη υπάρχει έντονη συζήτηση γύρω από το αν οι σταρ του Χόλιγουντ θα επιλέξουν να κρατήσουν τις ομιλίες τους μακριά από την πολιτική επικαιρότητα, σε μια περίοδο όπου ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κυριαρχεί στη διεθνή ειδησεογραφία.

Στο αγωνιστικό μέρος της βραδιάς, η ταινία Sinners προηγείται καθαρά στις υποψηφιότητες, συγκεντρώνοντας συνολικά 16 και καταρρίπτοντας το σχετικό ρεκόρ στην ιστορία των βραβείων της Ακαδημίας.

Ακολουθεί η ταινία Μια Μάχη Μετά την Άλλη με 13 υποψηφιότητες, ενώ από εννέα υποψηφιότητες έχουν οι παραγωγές Φρανκενστάιν, Marty Supreme και Συναισθηματική Αξία.

Η ταινία Μια Μάχη Μετά την Άλλη εμφανίζεται ως ένα από τα βασικά φαβορί για τα Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας, με τον Πολ Τόμας Άντερσον να συγκεντρώνει ισχυρές πιθανότητες για το βραβείο σκηνοθεσίας. Στις ερμηνείες, ο Τιμοτέ Σαλαμέ για την ταινία Marty Supreme και η Τζέσι Μπάκλεϊ για το Άμνετ θεωρούνται από πολλούς επικρατέστεροι για τα κορυφαία βραβεία υποκριτικής. Αντίθετα, οι κατηγορίες των δεύτερων ρόλων παραμένουν πιο ανοιχτές: η Τεγιάνα Τέιλορ από το Μια Μάχη Μετά την Άλλη και η Έιμι Μάντιγκαν από το Weapons διεκδικούν το Όσκαρ Β΄ γυναικείου ρόλου, ενώ για το αντίστοιχο ανδρικό βραβείο αναμετρώνται οι Στέλαν Σκάρσγκαρντ (Συναισθηματική Αξία), Τζέικομπ Ελόρντι (Φρανκενστάιν) και Μπενίσιο ντελ Τόρο (Μια Μάχη Μετά την Άλλη).

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρουσία του Έλληνα σκηνοθέτη Γιώργου Λάνθιμου, ενός από τους πλέον αναγνωρισμένους δημιουργούς της σύγχρονης κινηματογραφικής σκηνής. Η ταινία του Bugonia είναι υποψήφια για τέσσερα βραβεία: Καλύτερης Ταινίας – με τον ίδιο να συμμετέχει ως συμπαραγωγός –, Α΄ Γυναικείου Ρόλου για την Έμα Στόουν, Διασκευασμένου Σεναρίου και Πρωτότυπης Μουσικής.

Ο Κόναν Ο’ Μπράιαν στο τιμόνι της παρουσίασης

Την παρουσίαση της τελετής αναλαμβάνει ο γνωστός κωμικός και παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών Κόναν Ο’ Μπράιαν, ο οποίος διαδέχθηκε τον Τζίμι Κίμελ, που είχε αναλάβει τον ρόλο του οικοδεσπότη το 2023 και το 2024. Ο Ο’ Μπράιαν επιστρέφει στη σκηνή των Όσκαρ για τη διοργάνωση του 2026, έχοντας ήδη σχολιάσει με χιούμορ την παρουσία του. «Ο μόνος λόγος που θα παρουσιάσω τα Όσκαρ του χρόνου είναι για να ακούσω επιτέλους τον Άντριεν Μπρόντι να ολοκληρώνει την ομιλία του», αστειεύτηκε σε δήλωσή του.

Πλούσια λίστα παρουσιαστών

Στη σκηνή των Όσκαρ θα ανέβουν επίσης δεκάδες γνωστά πρόσωπα του κινηματογράφου για να απονείμουν τα βραβεία της βραδιάς. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι Γουίλ Άρνετ, Χαβιέρ Μπαρδέμ, Άντριεν Μπρόντι, Ρόουζ Μπερν, Πριγιάνκα Τσόπρα Τζόνας, Κίραν Κάλκιν, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Κρις Έβανς, Αν Χάθαγουεϊ, Τσέις Ινφίνιτι, Νικόλ Κίντμαν, Τζίμι Κίμελ, Ντελρόι Λίντο, Μάικι Μάντισον, Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, Πολ Μεσκάλ, Ντέμι Μουρ, Βάγκνερ Μόουρα, Κουμάιλ Ναντζιάνι, Πέντρο Πασκάλ, Γκουίνεθ Πάλτροου, Μπιλ Πούλμαν, Λιούις Πούλμαν, Μάγια Ρούντολφ, Ζόι Σαλντάνα, Τσάνινγκ Τέιτουμ και Σιγκούρνι Γουίβερ, συνθέτοντας ένα εντυπωσιακό σύνολο σταρ που θα δώσουν λάμψη στη φετινή τελετή.

