Αντιδράσεις για τις απουσίες από το αφιέρωμα στα Όσκαρ – Άφησαν εκτός Μπριζίτ Μπαρντό, Έρικ Ντέιν και Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ (Video)

Αντιδράσεις προκάλεσε το φετινό αφιέρωμα Όσκαρ, με πολλούς θεατές να επισημαίνουν ότι σημαντικά ονόματα του χώρου του θεάματος δεν συμπεριλήφθησαν στην τελετή.

Κάποιοι εξ αυτών, οι Έρικ Ντέιν, Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ και Μπριζίτ Μπαρντό, τα ονόματα των οποίων απουσίαζαν από το καθιερωμένο αφιέρωμα «In Memoriam» των Academy Awards για το 2026, μια συγκινητική στιγμή αφιερωμένη στους ανθρώπους της κινηματογραφικής βιομηχανίας που έφυγαν από τη ζωή τους τελευταίους δώδεκα μήνες.

Το γεγονός σχολιάστηκε έντονα στα social media, με χρήστες στο X να εκφράζουν την έντονη διαφωνία τους για τις εν λόγω παραλείψεις.

«Γιατί δεν συμπεριλήφθησαν οι Έρικ Ντέιν και Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ στο In Memoriam;» είπε κάποιος. «Η απουσία της Μπριζίτ Μπαρντό είναι πραγματικά σοκαριστική» ανέφερε κάποιος άλλος, με ορισμένους να χαρακτηρίζουν την παράλειψη «ντροπιαστική».

Οι τιμητικές αναφορές της βραδιάς

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της τελετής αποδόθηκαν ξεχωριστά αφιερώματα σε σημαντικές μορφές του Χόλιγουντ. Μεταξύ αυτών, οι Diane Keaton, Robert Redford και Rob Reiner στους οποίους αφιερώθηκαν, μάλιστα, ειδικές ομιλίες.

Επιπλέον, στην οθόνη του αφιερώματος εμφανίστηκαν και άλλα γνωστά ονόματα της κινηματογραφικής βιομηχανίας, όπως οι Robert Duvall, Val Kilmer, Diane Ladd, Robert Carradine, James Foley, Graham Greene, Ken Jacobs και Michael Madsen, ενώ αναφορές έγιναν επίσης σε προσωπικότητες της ευρωπαϊκής και βρετανικής σκηνής, όπως οι Terence Stamp, Tom Stoppard, Pauline Collins, Udo Kier, Claudia Cardinale και Béla Tarr.

Οι απουσίες από το αφιέρωμα και οι αντιδράσεις

Παρά τη μεγάλη διάρκεια του αφιερώματος, ωστόσο, αρκετές σημαντικές προσωπικότητες που έφυγαν από τη ζωή μέσα στη χρονιά που πέρασε δεν συμπεριλήφθησαν.

Η πιο ηχηρή απουσία ήταν εκείνη της Brigitte Bardot, μιας από τις πιο εμβληματικές μορφές του γαλλικού κινηματογράφου που πέθανε σε ηλικία 91 ετών, έχοντας νωρίτερα αποσυρθεί από την υποκριτική για να αφιερωθεί κυρίως στον ακτιβισμό για τα δικαιώματα των ζώων.

Οι πολιτικές της τοποθετήσεις είχαν συχνά προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με κάποιους παρατηρητές να εκτιμούν ότι αυτό μπορεί να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση να μην συμπεριληφθεί το όνομά της στο αφιέρωμα.

Εκτός λίστας έμειναν, ωστόσο, και ο βετεράνος ηθοποιός του ινδικού κινηματογράφου Dharmendra, με καριέρα άνω των έξι δεκαετιών σε εκατοντάδες ταινίες, καθώς και ο Bud Cort, γνωστός από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ταινία Harold and Maude.

Αντιδράσεις προκάλεσε η απουσία ηθοποιών που έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλείς μέσα από την τηλεόραση, όπως ο James Van Der Beek που είχε εμφανιστεί μεταξύ άλλων στις ταινίες Varsity Blues και The Rules of Attraction, καθώς και ο Eric Dane, γνωστός από συμμετοχές σε παραγωγές του σύμπαντος των X‑Men.

Παρόμοια περίπτωση αποτέλεσε και η Βρετανίδα ηθοποιός Prunella Scales, η οποία, παρότι έγινε κυρίως γνωστή από την τηλεόραση, είχε συμμετάσχει σε σημαντικές κινηματογραφικές παραγωγές μεταξύ των οποίων το Howards End και το The Boys from Brazil.

«In Memoriam»: Ένα αφιέρωμα που πάντα προκαλεί συζητήσεις

Σημειώνεται ότι η ενότητα «In Memoriam» αποτελεί μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της τελετής των Όσκαρ και συνάμα, μια ενότητα που συχνά πυροδοτεί συζητήσεις για τα ονόματα που επιλέγονται ή παραλείπονται…

Με τον παγκόσμιο κινηματογράφο να αριθμεί χιλιάδες δημιουργούς και ηθοποιούς, οι επιλογές της Ακαδημίας και το συγκεκριμένο αφιέρωμα συνοδεύεται σχεδόν κάθε χρονιά από αντιδράσεις και έντονες συζητήσεις.

