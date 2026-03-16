search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 10:54
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Όσκαρ 2026: Ποια είναι η ελληνικής καταγωγής Cassandra Kulukundis που κέρδισε το πρώτο βραβείο Κάστινγκ (Video)

Cassandra Kulukundis-new

Η ελληνικής καταγωγής Διευθύντρια κάστινγκ Cassandra Kulukundis και επί χρόνια στενή συνεργάτιδα του σκηνοθέτη Πολ Τόμας Άντερσον για την ταινία «One Battle After Another» κέρδισε το Όσκαρ «καλύτερου κάστιγνκ» στην 98η τελετή απονομής των βραβείων, γράφοντας ιστορία καθώς πρόκειται για το πρώτο χρυσό αγαλματίδιο που απονεμήθηκε ποτέ στη συγκεκριμένη κατηγόρια.

Πριν από την ανακοίνωση του βραβείου, στη σκηνή ανέβηκε η ηθοποιός Τσέις Ινφίνιτι, μία από τις πρωταγωνίστριες της ταινίας, η οποία τίμησε την Κουλουκουντίς για τη συμβολή της στο καστ της παραγωγής.

Αμέσως μετά, η Διευθύντρια κάστινγκ παρέλαβε συγκινημένη το βραβείο της, ενώ με την ομολία της θέλησε να τιμήσει το συνδικάτο των casting directors που πίεσαν πραγματικά την Ακαδημία όλα αυτά τα χρόνια για να υιοθετήσει αυτό το σημαντικό βραβείο.

Αφιέρωσε, δε, το βραβείο σε όλους εκείνους τους διευθυντές κάστινγκ που δεν αναγνωρίστηκαν ποτέ, ούτε στα Όσκαρ ούτε όμως 0αρκετά συχνά- και στους συντελεστές μιας ταινίας.

Σημειώνεται ότι στην κατηγορία Καλύτερου Κάστινγκ ήταν επίσης υποψήφιοι η Τζένιφερ Βεντίτι για το «Marty Supreme», η Νίνα Γκολντ για το «Hamnet», η Φρανσίν Μέισλερ για το «Sinners» και ο Γκαμπριέλ Ντομίνγκες για το «The Secret Agent».

Ποια είναι η Cassandra Kulukundis

Η πορεία της Κασσάνδρα Κουλουκουντίς στο σινεμά ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Απόφοιτη του Κολεγίου, εισήλθε αρχικά στον χώρο του κινηματογράφου ως ασκούμενη στην πρώτη ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, το «Το παιχνίδι της τύχης» (1996).

Η συνεργασία αυτή αποδείχθηκε, μάλιστα, καθοριστική, καθώς έκτοτε αποτέλεσε μια σταθερή συνεργάτρια του σκηνοθέτη αναλαμβάνοντας το καστ στο σύνολο σχεδόν της φιλμογραφίας του, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη δημιουργία χαρακτήρων που έχουν ταυτιστεί με τις ταινίες του Άντερον, όπως τον Ντάνιελ Πλέινβιου που υποδύθηκε ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις στο «Θα χυθεί αίμα» ή τον Φρέντι Κούελ του Χόακιν Φίνιξ στο «The Master».

Επιπλέον, έχει συνεργαστεί με τον Άντερσον στη «Μανόλια» (1999), το «Έμφυτο ελάττωμα» (2014), την «Αόρατη κλωστή» (2017) και στο «Πίτσα γλυκόριζα» (2021), ενώ έχει συμμετάσχει στο casting πολλών άλλων γνωστών ταινιών, όπως το «Φαντάσματα εφηβείας» και το Her (πάλι με τον Χόακιν Φίνιξ στον πρωταγωνιστικό ρόλο), και έχει, επίσης εργαστεί ως παραγωγός σε κινηματογραφικά πρότζεκτ.

Για την ταινία «One Battle After Another», η Κασσάνδρα Κουλουκουντίς και οι συνεργάτες της πραγματοποίησαν μια από τις πιο απαιτητικές διαδικασίες κάστινγκ της καριέρας τους, διότι κλήθηκαν να συνδυάσουν καταξιωμένους ηθοποιούς με νέα ταλέντα.

Μια τέτοια περίπτωση νέας ηθοποιού ήταν και η Τσέις Ινφίνιτι, η οποία υποδύεται έναν από τους βασικούς ρόλους της ταινίας, την Γουίλα, ερμηνεύοντας την κόρη του Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ενός ένοπλου αγωνιστή.

«Είναι το παιδί δύο επαναστατών επομένως θα έπρεπε και η ίδια να έχει ένα ανάλογο παρουσιαστικό», είχε δηλώσει η Κουλουκουντίς εξηγώντας ότι για τον συγκεκριμένο χαρακτήρα είχε επισκεφθεί όλες τις σχολές πολεμικών τεχνών στο Λος Άντζελες προκειμένου να βρει την κατάλληλη γυναίκα για να την υποδυθεί.

Διαβάστε επίσης:

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
civic-type-r-2023-lhd-exterior-546
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

goneis-paidia
ΥΓΕΙΑ

bardem–new
LIFESTYLE

ygeionomikoi_new
ΥΓΕΙΑ

allagi_oras_shutterstock
ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
venzini-new
ΕΛΛΑΔΑ

polemos iran ipa 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

oscar
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

boridis xristodoylidis androulakis tsipras
ΚΑΛΧΑΣ

xristos pappous dimarxow fylis – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

civic-type-r-2023-lhd-exterior-546
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

goneis-paidia
ΥΓΕΙΑ

bardem–new
LIFESTYLE

1 / 3