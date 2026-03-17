search
ΤΡΙΤΗ 17.03.2026 14:15
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web

17.03.2026 12:39

Η Ακαδημία απαντά για τις παραλείψεις στο αφιέρωμα στα Όσκαρ: «Αυτό ήταν το καλύτερο In Memoriam στην ιστορία των βραβείων»

Την απάντησή της στις πολλαπλές ενστάσεις και αντιδράσεις που ξέσπασαν με αφορμή την απουσία σημαντικών ονομάτων του χώρου του θεάματος από το «In Memoriam» έδωσε η Ακαδημία.

Κάποιοι εξ αυτών, οι Έρικ ΝτέινΤζέιμς Βαν Ντερ Μπικ και Μπριζίτ Μπαρντό, τα ονόματα των οποίων δεν συμπεριλήφθησαν στο καθιερωμένο αφιέρωμα των Academy Awards για το 2026.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, η Ακαδημία αναγνώρισε τη δυσαρέσκεια των θεατών, υπογραμμίζοντας ότι κάθε χρόνο κατατίθενται εκατοντάδες αιτήματα για την ένταξη εκλιπόντων καλλιτεχνών στο συγκεκριμένο τμήμα της τελετής. Τα αιτήματα αυτά εξετάζονται από ειδική επιτροπή και στη συνέχεια, εκείνη αποφασίζει ποια ονόματα θα προβληθούν κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, λαμβάνοντας υπόψη και τον περιορισμένο τηλεοπτικό χρόνο της τελετής.

«Είναι απόφαση της Ακαδημίας για το ποιοι τελικά εμφανίζονται στην κάμερα, αλλά είναι δύσκολο. Νομίζω ότι είναι το πιο δύσκολο πράγμα που έχουν να κάνουν. Πάντα είναι δύσκολο όταν κατά κάποιον τρόπο δέχονται επικρίσεις γι’ αυτό. Ναι, πάντα υπάρχουν άνθρωποι που μένουν εκτός. Δυστυχώς, χάνουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους και, ειδικά, χάνουμε θρυλικές προσωπικότητες κάθε χρόνο, οπότε είναι ίσως η πιο δύσκολη ισορροπία που πρέπει να κρατηθεί. Πιστεύω ότι αυτό που έκαναν χθες το βράδυ ίσως ήταν το καλύτερο In Memoriam στην ιστορία των Όσκαρ» δήλωσε χαρακτηριστικά στο Variety ο executive producer των βραβείων.

Διευκρινίζεται δε, ότι αν και μόνο ένας περιορισμένος αριθμός προσώπων μπορεί να παρουσιαστεί στο τηλεοπτικό κομμάτι, όλα τα ονόματα που υποβάλλονται περιλαμβάνονται στην επίσημη ιστοσελίδα των Academy Awards, παραμένοντας εκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Οι αντιδράσεις στα social media

Οι χρήστες του διαδικτύου, πάντως, αντέδρασαν άμεσα, εκφράζοντας την έντονη διαφωνία τους για τις εν λόγω παραλείψεις.

«Γιατί δεν συμπεριλήφθησαν οι Έρικ Ντέιν και Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ στο In Memoriam;» είπε κάποιος. «Η απουσία της Μπριζίτ Μπαρντό είναι πραγματικά σοκαριστική» ανέφερε κάποιος άλλος, με ορισμένους να χαρακτηρίζουν την παράλειψη «ντροπιαστική».

Διαβάστε επίσης:

Όσκαρ: Ποια είναι η πραγματική αξία του χρυσού αγαλματιδίου

Oscars 2026: Η… μπηχτή της Jane Fonda στην Barbra Streisand για το αφιέρωμα στον Robert Redford (videos)

Το νέο τοπίο των Όσκαρ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

«Ψηφιακή αποτοξίνωση»: Τι συμβαίνει αν κλείσεις το κινητό για 24 ώρες

ΕΛΛΑΔΑ

Ισόβια στον μητροκτόνο της Λάρισας, 30 μήνες φυλακή στον συνεργό του

ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τρεις συλλήψεις για ζωοκλοπή στο Ρέθυμνο – Βρέθηκαν με 7.400 λιγότερα ζώα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Leapmotor θα ξεκινήσει την παραγωγή των μοντέλων της στην Ισπανία τον Οκτώβριο σε συνεργασία με τη Stellantis

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος στη Βουλή για ΠΝΠ: «Σκληρά» αλλά «αναγκαία» τα έκτακτα μέτρα για το πλαφόν, θα υπάρξουν και νέα αν απαιτηθεί

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  Ζητά να επιστραφούν 1,6 εκατ. ευρώ από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

BUSINESS

Ciao… ΜΠΕΛΑ: Οι επιπτώσεις των πολέμων στα Jumbo, ο ρόλος της Κίνας και το μέλλον της αυτοκρατορίας του Απόστολου Βακάκη

ΚΟΣΜΟΣ

Σε ποιες χώρες έχει επιτρέψει η Τεχεράνη να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στα βενζινάδικα: Στο τραπέζι το «λουκέτο» – Αποφάσεις μέσα στην εβδομάδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

