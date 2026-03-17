Η Ακαδημία απαντά για τις παραλείψεις στο αφιέρωμα στα Όσκαρ: «Αυτό ήταν το καλύτερο In Memoriam στην ιστορία των βραβείων»

Την απάντησή της στις πολλαπλές ενστάσεις και αντιδράσεις που ξέσπασαν με αφορμή την απουσία σημαντικών ονομάτων του χώρου του θεάματος από το «In Memoriam» έδωσε η Ακαδημία.

Κάποιοι εξ αυτών, οι Έρικ Ντέιν, Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ και Μπριζίτ Μπαρντό, τα ονόματα των οποίων δεν συμπεριλήφθησαν στο καθιερωμένο αφιέρωμα των Academy Awards για το 2026.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, η Ακαδημία αναγνώρισε τη δυσαρέσκεια των θεατών, υπογραμμίζοντας ότι κάθε χρόνο κατατίθενται εκατοντάδες αιτήματα για την ένταξη εκλιπόντων καλλιτεχνών στο συγκεκριμένο τμήμα της τελετής. Τα αιτήματα αυτά εξετάζονται από ειδική επιτροπή και στη συνέχεια, εκείνη αποφασίζει ποια ονόματα θα προβληθούν κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, λαμβάνοντας υπόψη και τον περιορισμένο τηλεοπτικό χρόνο της τελετής.

«Είναι απόφαση της Ακαδημίας για το ποιοι τελικά εμφανίζονται στην κάμερα, αλλά είναι δύσκολο. Νομίζω ότι είναι το πιο δύσκολο πράγμα που έχουν να κάνουν. Πάντα είναι δύσκολο όταν κατά κάποιον τρόπο δέχονται επικρίσεις γι’ αυτό. Ναι, πάντα υπάρχουν άνθρωποι που μένουν εκτός. Δυστυχώς, χάνουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους και, ειδικά, χάνουμε θρυλικές προσωπικότητες κάθε χρόνο, οπότε είναι ίσως η πιο δύσκολη ισορροπία που πρέπει να κρατηθεί. Πιστεύω ότι αυτό που έκαναν χθες το βράδυ ίσως ήταν το καλύτερο In Memoriam στην ιστορία των Όσκαρ» δήλωσε χαρακτηριστικά στο Variety ο executive producer των βραβείων.

The executive producer of the #Oscars explains why major stars like Eric Dane and James Van Der Beek were not included in the In Memoriam segment:



"That’s the Academy’s call on who ends up on camera, but 'It is hard. I think it’s the hardest thing they possibly do,' Mills said.… pic.twitter.com/COSq1nKus5 — Variety (@Variety) March 16, 2026

Διευκρινίζεται δε, ότι αν και μόνο ένας περιορισμένος αριθμός προσώπων μπορεί να παρουσιαστεί στο τηλεοπτικό κομμάτι, όλα τα ονόματα που υποβάλλονται περιλαμβάνονται στην επίσημη ιστοσελίδα των Academy Awards, παραμένοντας εκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Οι αντιδράσεις στα social media

Οι χρήστες του διαδικτύου, πάντως, αντέδρασαν άμεσα, εκφράζοντας την έντονη διαφωνία τους για τις εν λόγω παραλείψεις.

«Γιατί δεν συμπεριλήφθησαν οι Έρικ Ντέιν και Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ στο In Memoriam;» είπε κάποιος. «Η απουσία της Μπριζίτ Μπαρντό είναι πραγματικά σοκαριστική» ανέφερε κάποιος άλλος, με ορισμένους να χαρακτηρίζουν την παράλειψη «ντροπιαστική».

