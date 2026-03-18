ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 14:14
18.03.2026 12:29

Έρικ Ντέιν: Δυσαρεστημένη η οικογένειά του με την απουσία του ονόματός του από το «In Memoriam» των φετινών Όσκαρ

Τη δυσαρέσκειά της για την απουσία του ονόματος του Έρικ Ντέιν από το αφιέρωμα «In Memoriam» κατά την 98η απονομή των Όσκαρ εξέφρασε η οικογένεια του εκλιπόντος ηθοποιού.

Πηγή κοντά στην πρώην σύζυγό του, Ρεμπεκκα Γκέιχαρτ, δήλωσε στο TMZ ότι, νιώθουν λυπημένοι, κατανοώντας, ωστόσο, την εξήγηση της Ακαδημίας πως «ήταν μια χρονιά με πολλές απώλειες για τη βιομηχανία».

«Είναι απόφαση της Ακαδημίας για το ποιοι τελικά εμφανίζονται στην κάμερα, αλλά είναι δύσκολο. Νομίζω ότι είναι το πιο δύσκολο πράγμα που έχουν να κάνουν. Πάντα είναι δύσκολο όταν κατά κάποιον τρόπο δέχονται επικρίσεις γι’ αυτό. Ναι, πάντα υπάρχουν άνθρωποι που μένουν εκτός. Δυστυχώς, χάνουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους και, ειδικά, χάνουμε θρυλικές προσωπικότητες κάθε χρόνο, οπότε είναι ίσως η πιο δύσκολη ισορροπία που πρέπει να κρατηθεί. Πιστεύω ότι αυτό που έκαναν χθες το βράδυ ίσως ήταν το καλύτερο In Memoriam στην ιστορία των Όσκαρ» δήλωσε χαρακτηριστικά στο Variety ο executive producer των βραβείων.

Διευκρινίστηκε δε, ότι αν και μόνο ένας περιορισμένος αριθμός προσώπων μπορεί να παρουσιαστεί στο τηλεοπτικό κομμάτι, όλα τα ονόματα που υποβάλλονται περιλαμβάνονται στην επίσημη ιστοσελίδα των Academy Awards, παραμένοντας εκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Σημειώνεται ότι εκτός από τον Έρικ Ντέιν, πολλά ακόμα σημαντικά ονοματα από τον χώρο του θεάματος δεν συμπεριλήφθησαν στο αφιέρωμα, μεταξύ αυτών, οι Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ και Μπριζίτ Μπαρντό, γεγονός που προκάλεσε, μάλιστα, πλήθος αντιδράσεων στα social media.

