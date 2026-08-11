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11.08.2026 14:00

«Paper Tiger»: Το teaser της νέας ταινίας με τους Adam Driver και Scarlett Johansson που μάγεψε τις Κάννες (photos/video)

11.08.2026 14:00
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credit: NEON

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Επτά χρόνια μετά το πολυβραβευμένο «Marriage Story», ο Άνταμ Ντράιβερ (Adam Driver) και η Σκάρλετ Γιόχανσον (Scarlett Johansson) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους στο νέο αστυνομικό θρίλερ «Paper Tiger».

Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζέιμς Γκρέι (James Gray) ενώ το πρωταγωνιστικό καστ συμπληρώνει ο Μάιλς Τέλερ (Miles Teller).

Πριν από λίγες ώρες, η εταιρεία παραγωγής NEON έδωσε στη δημοσιότητα μια πρώτη γεύση από την πολυαναμενόμενη επανένωση των δύο χολιγουντιανών σταρ.

Η ταινία διαδραματίζεται το 1986 στο Κουίνς της Νέας Υόρκης και ακολουθεί «δύο αδέρφια που κυνηγούν το αμερικανικό όνειρο αλλά μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο σχέδιο της ρωσικής μαφίας η οποία τρομοκρατεί την οικογένειά τους και θέτει σε δοκιμασία τον δεσμό τους».

Το καστ συμπληρώνουν οι Γκάβιν Γκούντι (Gavin Goudey), Ρόμαν Ένγκελ (Roman Engel), Σίντι Κατς (Cindy Katz), Ιβ Γκάρβι (Yves Garvy), Βίκτορ Πτακ (Victor Ptak) και Μαριάνε Φεράρι (Marianne Ferrari).

Σύμφωνα με το Deadline, το «Paper Tiger» πραγματοποίησε την πρεμιέρα του στις Κάννες όπου απέσπασε δεκάλεπτο παρατεταμένο χειροκρότημα, ενώ θα ανοίξει το 64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης στις 25 Σεπτεμβρίου.

Το φιλμ αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αμερικανικές αίθουσες στις 13 Νοεμβρίου.

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ΤΡΙΤΗ 11.08.2026 19:46
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