Καρκίνος νεφρού και ψυχική υγεία

Η συναισθηματική ευημερία του ανθρώπου που έχει νοσήσει από καρκίνο, δεν αποτελεί πολυτέλεια ούτε έρχεται μετά τη θεραπεία.

Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνολικής φροντίδας του. Γιατί η ανθρώπινη ανθεκτικότητα δεν χτίζεται μέσα από τη μοναξιά-χτίζεται μέσα από τη σύνδεση. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει η Οικογενειακή Συμμαχία Ελλάδος κατά της νόσου VHL με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου του Νεφρού που είναι σήμερα 18 Ιουνίου.

Σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε χθες με θέμα τη συναισθηματική ευημερία των ανθρώπων που ζουν με τη νόσο, αναδείχθηκε και αυτή τη διάσταση που συχνά παραμένει αθέατη.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το γεγονός ότι ο καρκίνος δεν επηρεάζει μόνο το σώμα, αλλά αγγίζει βαθιά την ψυχική ζωή του ανθρώπου, τις σχέσεις του, την αίσθηση ελέγχου, την καθημερινότητά του και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τον εαυτό του.

Την συζήτηση άνοιξε η Πρόεδρος της VHL Family Alliance Greece Αθηνά Αλεξανδρίδου, επισημαίνοντας: «Η σημερινή ημέρα δεν είναι απλώς μια ακόμη αφορμή για ευαισθητοποίηση, αλλά μια ηχηρή υπενθύμιση ότι η φροντίδα των νεφρών μας είναι ζωτικής σημασίας – ειδικά για τα άτομα που ζουν με σπάνια γενετικά σύνδρομα, όπως το VHL.

Ο καρκίνος του νεφρού, ως κύρια εκδήλωση της νόσου, μας υποχρεώνει να παραμένουμε διαρκώς σε εγρήγορση. Στόχος μας ως Οικογενειακή Συμμαχία είναι να δώσουμε φωνή στους ασθενείς και στις οικογένειές τους, προσφέροντας ενημέρωση, ψυχολογική στήριξη και -κυρίως- την αίσθηση και τη βεβαιότητα ότι δεν είναι μόνοι τους σε αυτή τη διαδρομή. Ας δείξουμε λοιπόν λίγη αγάπη στα νεφρά μας, ώστε να τα διατηρήσουμε υγιή, και μαζί μαθαίνουμε το πώς».

Κατά την τοποθέτησή της, η Ιωάννα Θεοδωρακοπούλου, PsyD, MSc, Συμβουλευτικός ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια / Σύμβουλος Υπογονιμότητας, υπογράμμισε ότι η διάγνωση καρκίνου δεν αποτελεί μόνο ένα ιατρικό γεγονός, αλλά συχνά μια βαθιά υπαρξιακή εμπειρία που μεταβάλλει τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τη ζωή και το μέλλον του. Όπως αναφέρθηκε, η ασθένεια μπορεί να ενεργοποιήσει φόβους απώλειας, εξάρτησης και αβεβαιότητας, ενώ δεν είναι σπάνιο πολλοί ασθενείς να αποφεύγουν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν την οικογένεια και τους αγαπημένους τους.

Το φαινόμενο «scanxiety»

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο άγχος που συνοδεύει την περίοδο των εξετάσεων παρακολούθησης, το φαινόμενο «scanxiety» όπως ονομάζεται διεθνώς, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο οι σκέψεις, η αβεβαιότητα και οι συμπεριφορές μπορούν να ενισχύσουν το ψυχολογικό φορτίο της νόσου.

Επιπλέον, συζητήθηκε η σημασία της καθημερινής κίνησης και της σωματικής δραστηριότητας ως στοιχείου που δεν αφορά αποκλειστικά τη φυσική κατάσταση, αλλά και τη συναισθηματική ευημερία, την αίσθηση συμμετοχής στη ζωή και τη διατήρηση της σύνδεσης με τον εαυτό.

Η σιωπή

Οι ειδικοί έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στη σιωπή που συχνά συνοδεύει την εμπειρία της ασθένειας. Όπως επισημάνθηκε: «Πολλοί ασθενείς δεν μιλούν όχι επειδή δεν υποφέρουν, αλλά επειδή προσπαθούν να αντέξουν. Όταν όμως η σιωπή γίνεται μόνιμος τρόπος αντιμετώπισης, μπορεί να ενισχύσει το αίσθημα μοναξιάς».

Η Πρόεδρος ανέδειξε τη σημασία του να δημιουργούνται ασφαλείς χώροι έκφρασης και υποστήριξης για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους και παρουσίασε το Check-In Συναισθηματικής Ευημερίας της IKCC – International Kidney Cancer Coalition (δείτε το εργαλείο στο www.ikcc.org.) ως ένα απλό αλλά ουσιαστικό εργαλείο που βοηθά τους ανθρώπους να ξεκινήσουν δύσκολες αλλά απαραίτητες συζητήσεις γύρω από τη συναισθηματική εμπειρία της νόσου.

Μιλώντας ανοιχτά για τη σημασία του να μοιράζονται και να μην κρατούν μέσα τους το πολυεπίπεδο άγχος που τους προκαλεί η ασθένεια, η κ. Αλεξανδρίδου, υπέδειξε τη σωστή διαχείριση του ύπνου, η έλλειψη του οποίου προκαλεί περισσότερο άγχος, καθώς και την αναζήτηση βοήθειας από ειδικό, όταν χρειάζεται, χωρίς φόβο για το στίγμα ή την απομόνωση, γιατί με αυτόν τον τρόπο βοηθούν και τους ίδιους αλλά και τις οικογένειές τους.

Μέγας Χορηγός της Συνέντευξης Τύπου ήταν η MSD και Υποστηρικτής η Perception.

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