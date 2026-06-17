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ΥΓΕΙΑ

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17.06.2026 17:00

Ποια είναι τα φρούτα που προστατεύουν την καρδιά;

17.06.2026 17:00
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credit: pixabay

Ακόμη και εάν είστε από εκείνους που τρώνε πέντε μερίδες φρούτων την ημέρα δεν μπορείτε να είστε σίγουρος εάν αυτά προστατευτούν την καρδιά σας. Και αυτό συμβαίνει επειδή δεν έχουν όλα τα φρούτα την επαρκή ποσότητα από φλαβανόλες που χρειάζεται η καρδιά μας.

Τα παραπάνω αναφέρει νέα έρευνα, που απέδειξε ότι λιγότεροι από ένας στους πέντε ανθρώπους λαμβάνουν επαρκή ποσότητα από φλαβανόλες μέσω της διατροφής τους. Ποια όμως είναι τα φρούτα με μεγάλες ποσότητες ποσότητα φλαβονολών.

Η κατανάλωση άφθονων ποσοτήτων μύρτιλων, δαμάσκηνων, βατόμουρων, κουκιών και κερασιών, σε συνδυασμό με πράσινο τσάι, αποτελεί τον ιδανικό τρόπο για την ενίσχυση των επιπέδων αυτού του θρεπτικού συστατικού, όπως αναφέρει σε άρθρο του ο Independent.

Οι φλαβανόλες, που βρίσκονται στα μούρα καθώς και στη μαύρη σοκολάτα, είναι ένας τύπος αντιοξειδωτικού που μπορεί να υποστηρίξει την υγεία της καρδιάς και να ενισχύσει την κυκλοφορία του αίματος μειώνοντας τη φλεγμονή.

Ο Δρ Javier Ottaviani, κύριος συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε στον Independent: «Οι φλαβανόλες μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακές παθήσεις, αλλά μόνο αν καταναλώνετε επαρκή ποσότητα από αυτές. Οι περισσότεροι άνθρωποι υποθέτουν ότι η κατανάλωση άφθονων φρούτων και λαχανικών καλύπτει αυτή την ανάγκη, αλλά αυτό που δείχνει η έρευνα είναι ότι οι συγκεκριμένες επιλογές που κάνετε έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία από τη συνολική ποσότητα. Η προσθήκη μιας χούφτας βατόμουρων, ενός ολόκληρου μήλου ή ενός φλιτζανιού πράσινου τσαγιού στο γεύμα σας μπορεί να κάνει πραγματική διαφορά στο πόσα από αυτά τα ευεργετικά συστατικά καταναλώνετε και απορροφάτε πραγματικά από τη διατροφή σας».

Η μελέτη

Το περιοδικό Food and Function, δημοσίευσε τη μελέτη κατά την οποία οι ερευνητές παρακολούθησαν τη διατροφή περίπου30.000 ατόμων από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο και διαπίστωσαν ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν κατανάλωναν αρκετές φλαβανόλες (500 mg) καθημερινά.

Η μεγαλύτερη κλινική δοκιμή για τις φλαβανόλες από ερευνητές του Χάρβαρντ διαπίστωσε ότι η ημερήσια πρόσληψη 500 mg φλαβανόλων μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο θανάτου από καρδιακές παθήσεις, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι δεν καταναλώνουν αυτή την ποσότητα.

Τα τρόφιμα με την υψηλότερη περιεκτικότητα σε φλαβανόλες ανά μερίδα είναι:

  1. Δαμάσκηνα (500 g, περίπου ένα κουτί): περίπου 450 mg φλαβανόλων
  2. Κράνμπερι (250 g, περίπου ένα κουτί): περίπου 300 mg φλαβανόλων
  3. Βατόμουρα (200 g, περίπου ένα κουτί): περίπου 250 mg φλαβανόλων
  4. Πράσινο τσάι (ένα φλιτζάνι 250 ml): περίπου 200 mg φλαβανόλων
  5. Κουκιά (80 g, μια μικρή χούφτα): περίπου 140 mg φλαβανόλης
  6. Κεράσια (400 g, περίπου ένα κουτί): περίπου 130 mg φλαβανόλης
  7. Μήλα με φλούδα (200 g, ένα μεσαίο μήλο): περίπου 110 mg φλαβανόλης
  8. Φράουλες (200 g, περίπου ένα κουτί): περίπου 90 mg φλαβανόλες
  9. Μύρτιλα (150 g, περίπου ένα κουτί): περίπου 80 mg φλαβανόλες
  10. Φασόλια πίντο (40 g, δύο κουταλιές της σούπας ξηρά): περίπου 70 mg φλαβανόλες.

Ο καθηγητής Gunter Kuhnle, του Πανεπιστημίου του Reading, δήλωσε στον Independent: «Το “πέντε την ημέρα” είναι το σωστό μήνυμα, αλλά ίσως πρέπει να σκεφτούμε πιο προσεκτικά ποια πέντε. Διαφορετικά φρούτα και λαχανικά προσφέρουν πολύ διαφορετικά διατροφικά οφέλη πέρα από τις βιταμίνες και τα μέταλλα, και καθώς αυξάνεται η κατανόησή μας για αυτές τις ενώσεις, υπάρχει μια πραγματική ευκαιρία να κάνουμε τις διατροφικές οδηγίες πιο συγκεκριμένες και πιο αποτελεσματικές».

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