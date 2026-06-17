Ωνάσειο: Στη 2η θέση των πιο ελκυστικών εργοδοτών της χώρας

Στη 2η θέση της κατάταξης των πιο ελκυστικών εργοδοτών στην Ελλάδα για το 2026 κατατάσσεται το Ωνάσειο Νοσοκομείο, σύμφωνα με την έρευνα Randstad Employer Brand.

Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική διάκριση, η οποία αποτυπώνει την εμπιστοσύνη που εμπνέει το Ωνάσειο ως εργασιακό περιβάλλον και επιβεβαιώνει τη διαχρονική επένδυση στους ανθρώπους του.

Η φετινή διάκριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς το Ωνάσειο σημειώνει εντυπωσιακή άνοδο σε σχέση με το 2024, όταν είχε συμπεριληφθεί για πρώτη φορά στη δεκάδα των κορυφαίων εργοδοτών της χώρας, καταλαμβάνοντας τη 10η θέση. Σήμερα, βρίσκεται στη 2η θέση της συνολικής κατάταξης, αποτελώντας τον κορυφαίο οργανισμό υγείας της χώρας ως προς την ελκυστικότητα του εργασιακού του περιβάλλοντος.

Το Ωνάσειο, η πρώτη μεγάλη προσφορά του Ιδρύματος Ωνάση στην Υγεία, συμπληρώνει περισσότερες από τρεις δεκαετίες προσφοράς, ενώ με τη δημιουργία του νέου Ωνασείου Νοσοκομείου εισέρχεται σε μια νέα εποχή για την ελληνική υγεία, επενδύοντας συστηματικά στην καινοτομία, στην επιστημονική πρόοδο και, πρωτίστως, στους ανθρώπους του.

Ο Γενικός Διευθυντής του Ωνασείου Νοσοκομείου, κ. Παναγιώτης Μινογιάννης, δήλωσε:

«Η αναγνώριση αυτή αποτελεί για όλους μας ιδιαίτερη τιμή, αλλά και μια ισχυρή επιβεβαίωση ότι η κουλτούρα που έχουμε διαμορφώσει στο Ωνάσειο, με επίκεντρο τον άνθρωπο, τη γνώση και την καινοτομία, αναγνωρίζεται και εκτιμάται. Πιστεύουμε ότι η επιτυχία ενός οργανισμού δεν μετριέται μόνο από τα αποτελέσματα του, αλλά και από το περιβάλλον που δημιουργεί για τους ανθρώπους του».

Ο Πρόεδρος του Ωνασείου Νοσοκομείου, Καθηγητής κ. Ιωάννης Ν. Μπολέτης, δήλωσε:

«Η διάκριση αυτή αποτελεί αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας όλων των ανθρώπων του Ωνασείου και επιβεβαιώνει ότι η αριστεία στην παροχή υπηρεσιών υγείας συνδέεται άρρηκτα με το εργασιακό περιβάλλον. Η νέα εποχή του Ωνασείου, δημιουργεί ακόμη περισσότερες δυνατότητες για επιστημονική εξέλιξη, συνεργασία και καινοτομία. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να προσελκύουμε και να εμπνέουμε ανθρώπους υψηλού επιπέδου, οι οποίοι μοιράζονται το ίδιο όραμα, την παροχή φροντίδας υψηλής ποιότητας με επίκεντρο τον άνθρωπο και τη διαρκή πρόοδο της Ιατρικής».

Η διάκριση αντανακλά τη σταθερή στρατηγική του Ωνασείου για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος, που προάγει τη συνεργασία, την αξιοκρατία, τη διαρκή εκπαίδευση και την επαγγελματική ανάπτυξη. Η συστηματική επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και στις νέες τεχνολογίες συμβάλλει καθοριστικά στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας και στη διαμόρφωση μιας κουλτούρας που ενθαρρύνει την καινοτομία και την αριστεία.

Ο Θανάσης Παλταδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Randstad Ελλάδος, δήλωσε:

«Η δεύτερη θέση στην έρευνα Randstad Employer Brand για το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική αναγνώριση που αντανακλά τη διαχρονική του δέσμευση στους ανθρώπους του και στην ποιότητα του εργασιακού του περιβάλλοντος. Η διάκριση αυτή είναι αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας επένδυσης σε μια κουλτούρα, όπου οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι ακούγονται, εξελίσσονται και έχουν ουσιαστικές ευκαιρίες ανάπτυξης. Το Ωνάσειο ξεχωρίζει, γιατί τοποθετεί τον άνθρωπο στο επίκεντρο της στρατηγικής του, χτίζοντας εμπιστοσύνη που αποτυπώνεται στην καθημερινή εμπειρία των ανθρώπων του. Συγχαίρουμε θερμά το Ωνάσειο και όλους τους ανθρώπους του για αυτή τη σημαντική αναγνώριση.»

Η Έρευνα Randstad Employer Brand αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο ανεξάρτητη έρευνα για την εικόνα του εργοδότη παγκοσμίως, με περισσότερους από 160.000 συμμετέχοντες σε 34 χώρες και αξιολόγηση 6.300 επιχειρήσεων. Στην Ελλάδα, η έρευνα διεξάγεται για ένατο συνεχόμενο έτος και βασίζεται στις απόψεις 3.571 συμμετεχόντων ηλικίας 18 έως 67 ετών, οι οποίοι αξιολόγησαν τις 150 μεγαλύτερες εταιρείες της χώρας ως προς τον αριθμό των εργαζομένων τους.

Διαβάστε επίσης

GLP-1 φάρμακα και ψυχική υγεία: Ο απρόσμενος ρόλος του εντέρου και το βακτήριο που καταπολέμα το στρες

Black out παρέλυσε το νοσοκομείο της Νίκαιας για 2 ώρες – Με φακούς από τα κινητά οι γιατροί στα ΤΕΠ

Γεωργιάδης στο Συμβούλιο υπουργών Υγείας της ΕΕ: «Να αναβληθεί η οδηγία για την Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων – Θα υπάρξει πρόβλημα στη διαθεσιμότητα φαρμάκων»