Νέα εποχή για τους ογκολογικούς και αιματολογικούς ασθενείς με το πρώτo ψηφιακό σύστημα φροντίδας

Το νέο Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Σύστημα Φροντίδας Ογκολογικών και Αιματολογικών Ασθενών στη χώρα μας παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Ιουνίου στη Αθήνα.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την ΗΔΥΚΑ ΜΑΕ σε συνεργασία με την ένωση εταιρειών NOVA-NOVA ICT, ως ανάδοχο του έργου.

Την ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΗΔΥΚΑ Μ.Α.Ε., κ. Ιωάννης Καραγιάννης, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΗΔΥΚΑ Μ.Α.Ε., κα. Νίκη Τσούμα και ο Διευθύνων Σύμβουλος της NOVA ICT, κ. Αλέξανδρος Μπρέγιαννης.

Κεντρικό πυλώνα του έργου αποτελεί το Εθνικό Μητρώο Ασθενών με Νεοπλασματικές Ασθένειες, το οποίο βρίσκεται ήδη σε παραγωγική λειτουργία από τις αρχές του 2025. Το Μητρώο δημιουργήθηκε για να καλύψει μια διαχρονική ανάγκη του συστήματος υγείας για ενιαία, οργανωμένη και αξιόπιστη καταγραφή των ογκολογικών και αιματολογικών περιστατικών της χώρας. Μέχρι τις 5 Ιουνίου 2026 είχαν ήδη καταγραφεί 21.488 μοναδικοί ασθενείς.

Το σύστημα έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του European Network of Cancer Registries (ENCR) και διασυνδέεται με το Ευρωπαϊκό Πληροφοριακό Σύστημα για τον Καρκίνο (ECIS), επιτρέποντας την αποστολή δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, υποστηρίζει την αυτόματη διαβίβαση δομημένων δεδομένων και παθολογοανατομικών αναφορών μέσω τυποποιημένου reporting και την αντιστοίχιση ασθενών με κλινικές μελέτες, ενισχύοντας την ποιότητα και την αξιοποίηση των δεδομένων στην κλινική πράξη, στη δημόσια υγεία και στην έρευνα.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκε επίσης το νέο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ογκολογικών και αιματολογικών περιστατικών, το οποίο βασίζεται σε εγκεκριμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας. Μέσω του συστήματος, οι θεράποντες ιατροί αποκτούν πρόσβαση σε όλο το θεραπευτικό ιστορικό των ασθενών, δηλαδή εξετάσεις, παραπεμπτικά, θεραπευτικά σχήματα και τροποποιήσεις θεραπειών, διασφαλίζοντας τη συνέχεια στη φροντίδα και καλύτερο συντονισμό μεταξύ των δομών υγείας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην υποστήριξη των Ογκολογικών Συμβουλίων και των Διεπιστημονικών Ομάδων, μέσω εργαλείων συνεργασίας, τηλεδιασκέψεων και προβολής απεικονιστικών εξετάσεων και κλινικών εικόνων. Παρουσιάστηκαν ακόμη δυνατότητες προηγμένης επεξεργασίας ιατρικών εικόνων και αξιοποίησης τεχνητής νοημοσύνης για την ανάλυση ογκολογικών δεδομένων και την υποστήριξη της κλινικής έρευνας, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Στο πλαίσιο του έργου παρουσιάστηκε και η mobile εφαρμογή ασθενών, μέσω της οποίας οι ασθενείς θα μπορούν να έχουν πρόσβαση:

-η στο θεραπευτικό τους πλάνο,

-τα αποτελέσματα εξετάσεων

-στα ιατρικά τους ραντεβού,

-να επικοινωνούν απομακρυσμένα με τον θεράποντα ιατρό τους.

Η εφαρμογή δίνει επίσης τη δυνατότητα καταγραφής συμπτωμάτων και παρενεργειών σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας τη συνεχή παρακολούθηση της πορείας των ασθενών και συμβάλλοντας στην πιο άμεση και αποτελεσματική διαχείριση της θεραπείας τους.

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