Έκκληση για αίμα εν μέσω καλοκαιριού – Τα 10 λεπτά που μπορούν να σώσουν τρεις ζωές (Video)

Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια πράξη ανθρωπιάς που δεν σώζει μόνο ζωές – δημιουργεί και έναν μοναδικό «εθισμό» αγάπης, προσφοράς και αλληλεγγύης.

Η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), κ. Έλενα Τσάγκαρη, φιλοξενούμενη στην εκπομπή του ERTNews «Live Now», μίλησε για το ισχυρό μήνυμα κοινωνικής ευθύνης που μεταφέρει κάθε εθελοντής αιμοδότης, καθώς και για την εκδήλωση υψηλού συμβολισμού που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη (14/6), παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.

Καθώς το καλοκαίρι ξεκινά και οι διακοπές πλησιάζουν, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας καλεί όλους τους πολίτες ηλικίας 18-65 ετών, χωρίς να αυτοεξαιρούνται, να επισκεφθούν μία από τις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας της χώρας και να προσφέρουν αίμα, χαρίζοντας ζωή σε 3 συνανθρώπους μας.

Διαβάστε επίσης:

Αλλαγή στη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ – Προσωρινός διοικητής ο Αθανάσιος Ζαμάνης

Ποια είναι τα φρούτα που προστατεύουν την καρδιά;

Νέα εποχή για τους ογκολογικούς και αιματολογικούς ασθενείς με το πρώτo ψηφιακό σύστημα φροντίδας











