Βοηθούν οι ενέσεις στο γόνατο την οστεοαρθρίτιδα;

Η οστεοαρθρίτιδα του γόνατος είναι μια σύνθετη ασθένεια που επηρεάζει ολόκληρη την άρθρωση, συμπεριλαμβανομένων των οστών, των χόνδρων, των συνδέσμων και των μυών. Η οστεοαρθρίτιδα είναι μια συχνή αιτία πόνου και δυσκολίας στην κίνηση, που επηρεάζει το 8,3% των ανθρώπων στην Αυστραλία.

Όταν ο πόνος επιμένει, πολλοί άνθρωποι αναζητούν γρήγορες και βολικές επιλογές, όπως ενέσεις με:

κορτικοστεροειδή

υαλουρονικό οξύ

πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια

βλαστοκύτταρα.

Μάλιστα μερικά φαρμακευτικά σκευάσματα διαφημίζονται έντονα με υποσχέσεις για «επιδιόρθωση» ή «αναγέννηση» της άρθρωσης. Αλλά τι λένε στην πραγματικότητα τα στοιχεία για αυτούς τους ισχυρισμούς ή για την ικανότητα των ενέσεων στο γόνατο να μειώνουν τον πόνο και να βελτιώνουν την κινητικότητα;

Ενέσεις κορτικοστεροειδών

Τα κορτικοστεροειδή είναι αντιφλεγμονώδη φάρμακα που μπορούν να μειώσουν τον πόνο και το πρήξιμο στην άρθρωση.

Συνιστώνται υπό όρους στις οδηγίες επειδή μπορούν να είναι χρήσιμα για βραχυπρόθεσμη ανακούφιση, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια μιας έξαρσης.

Ωστόσο, μια συστηματική ανασκόπηση του 2024 διαπίστωσε σημαντικά οφέλη μόνο τις πρώτες εβδομάδες. Χάνουν την αποτελεσματικότητά τους μετά από περίπου έξι εβδομάδες.

Υπάρχουν επίσης ορισμένες ανησυχίες σχετικά με την επαναλαμβανόμενη χρήση. Μία δοκιμή διαπίστωσε ότι οι ενέσεις κορτικοστεροειδών κάθε τρεις μήνες για δύο χρόνια δεν βελτίωσαν τον πόνο και συσχετίστηκαν με μεγαλύτερη απώλεια χόνδρου από ένα εικονικό φάρμακο.

Για το λόγο αυτό, οι οδηγίες συνιστούν τη χρήση ενέσεων κορτικοστεροειδών με προσοχή για βραχυπρόθεσμη ανακούφιση αντί για συνεχή θεραπεία.

Ενέσεις υαλουρονικού οξέος

Το υαλουρονικό οξύ είναι μια ουσία που βρίσκεται φυσικά στο αρθρικό υγρό. Αυτές οι ενέσεις στοχεύουν στη βελτίωση της «λίπανσης» ή της «απορρόφησης κραδασμών» εντός της άρθρωσης.

Ενώ αυτό μπορεί να ακούγεται πολλά υποσχόμενο, μια μεγάλη συστηματική ανασκόπηση διαπίστωσε ότι τα οφέλη είναι μικρά και απίθανο να είναι σημαντικά. Υπήρχε επίσης υψηλότερος κίνδυνος σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο.

Εξαιτίας αυτού, οι οδηγίες δεν συνιστούν αυτές τις ενέσεις για την οστεοαρθρίτιδα του γόνατος.

Ενέσεις πλάσματος πλούσιου σε αιμοπετάλια

Οι ενέσεις πλάσματος πλούσιου σε αιμοπετάλια (PRP) χρησιμοποιούν το ίδιο το αίμα ενός ατόμου, το οποίο υποβάλλεται σε επεξεργασία για τη συμπύκνωση των αιμοπεταλίων και στη συνέχεια εγχέεται στην άρθρωση.

Καθώς τα αιμοπετάλια περιέχουν αυξητικούς παράγοντες, χημικές ουσίες που βοηθούν στο να σηματοδοτήσει το σώμα να επουλώσει τους ιστούς, η ιδέα είναι ότι μπορεί να βοηθήσουν στην επιδιόρθωση της άρθρωσης.

Αυτές οι ενέσεις διατίθενται ευρέως στην αγορά, αλλά κοστίζουν συνήθως 300-900 δολάρια Αυστραλίας ανά ένεση ή έως 2.700 δολάρια για μια σειρά τριών ενέσεων.

Οι τρέχουσες οδηγίες δεν συνιστούν ενέσεις πλάσματος πλούσιου σε αιμοπετάλια, αν και αυτό μπορεί να αλλάξει με περισσότερη έρευνα υψηλής ποιότητας.

Ενέσεις βλαστοκυττάρων

Τα βλαστοκύτταρα συχνά προωθούνται ως ένας τρόπος αναγέννησης κατεστραμμένου ιστού. Μπορούν να ληφθούν από το ίδιο το σώμα ενός ατόμου ή να παρασκευαστούν από κύτταρα δότη σε εργαστήριο. Ωστόσο, παρά τον υπερβολικό ντόρο, τα στοιχεία είναι ακόμη πολύ περιορισμένα.

Μια πρόσφατη ανασκόπηση του Cochrane διαπίστωσε ότι οι ενέσεις βλαστοκυττάρων μπορεί να προσφέρουν μικρές βελτιώσεις στον πόνο και τη λειτουργία. Ωστόσο, τα αποτελέσματα ήταν αβέβαια και βασίζονταν σε στοιχεία χαμηλής ποιότητας.

Οι επί του παρόντος κατευθυντήριες γραμμές συνιστούν κατά της χρήσης τους λόγω περιορισμένων στοιχείων, υψηλού κόστους (συχνά 5.000 δολάρια ή περισσότερο ανά ένεση) και κανονιστικών ανησυχιών σχετικά με τον τρόπο παρασκευής και προετοιμασίας τους, καθώς και τον τρόπο διάθεσής τους στην αγορά για τους ασθενείς.

Γιατί δεν είναι πιο ξεκάθαρα τα στοιχεία;

Πολλές μελέτες είναι μικρές ή χαμηλής ποιότητας.

Τα αποτελέσματα του εικονικού φαρμάκου (placebo) είναι επίσης ιδιαίτερα μεγάλα με τις ενέσεις, πράγμα που σημαίνει ότι μελέτες χωρίς εικονικό φάρμακο (placebo) μπορεί να υπερεκτιμούν τα οφέλη.

Για τις ενέσεις πλάσματος πλούσιου σε αιμοπετάλια και τα βλαστοκύτταρα, οι ποικίλες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται σε όλες τις κλινικές περιπλέκουν περαιτέρω την ερμηνεία.

Τι μπορώ λοιπόν να δοκιμάσω;

Οι θεραπείες που συνιστώνται περιλαμβάνουν:

οποιοδήποτε είδος άσκησης

απώλεια βάρους, εάν είναι απαραίτητο

μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, όπως η βραχυπρόθεσμη χρήση αντιφλεγμονωδών.

Αυτές οι προσεγγίσεις υποστηρίζονται από υψηλής ποιότητας στοιχεία, είναι γενικά ασφαλείς και λιγότερο δαπανηρές από τις ενέσεις.

Συμπέρασμα

Οι περισσότερες ενέσεις προσφέρουν περιορισμένο ή αβέβαιο μακροπρόθεσμο όφελος για την οστεοαρθρίτιδα του γόνατος. Παρά την εμπορική προώθηση, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οποιαδήποτε ένεση μπορεί να επιδιορθώσει την άρθρωση.

Μια ένεση κορτικοστεροειδών μπορεί να αποτελέσει μια λογική βραχυπρόθεσμη επιλογή κατά τη διάρκεια μιας έντονης έξαρσης πόνου. Μπορεί να υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που να υποστηρίζουν τις ενέσεις πλάσματος πλούσιου σε αιμοπετάλια, αλλά τα παρασκευάσματα δεν είναι τυποποιημένα. Οι ενέσεις υαλουρονικού οξέος και βλαστοκυττάρων δεν συνιστώνται προς το παρόν.

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