HELLENiQ ENERGY: Υποτροφίες σε 54 φοιτητές από 6 χώρες για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε κορυφαία Πανεπιστήμια

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Η HELLENiQ ENERGY ανακοίνωσε τους επιτυχόντες αριστούχους αποφοίτους που εξασφάλισαν υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές σε κορυφαία Πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Το πρόγραμμα Υποτροφιών υλοποιείται φέτος για 14η συνεχή χρονιά, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δέσμευση του Ομίλου να επενδύει στη γνώση, την αριστεία και τη νέα γενιά επιστημόνων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY κ. Ανδρέας Σιάμισιης, συγχαίροντας τους νέους υποτρόφους, δήλωσε σχετικά: «Με ένα εκτενές Πρόγραμμα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές, το οποίο φέτος καλύπτει το σύνολο των χωρών όπου διατηρούμε εγκαταστάσεις, η HELLENiQ ENERGY στέκεται και πάλι δίπλα στη νέα γενιά και σε δεκάδες αριστούχους φοιτητές. Όλοι τους θα μπορέσουν να καταρτιστούν επιστημονικά σε τομείς που βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογικής καινοτομίας και της βιωσιμότητας, φοιτώντας σε κορυφαία διεθνή Πανεπιστήμια. Με τη σειρά της, αυτή η νέα γενιά επιστημόνων και επαγγελματιών θα μπορέσει όταν βγει στην αγορά εργασίας να μεταφέρει νέα γνώση και τεχνογνωσία, ώστε οι σύγχρονες επιχειρήσεις να ανταποκριθούν αποτελεσματικά και με επιτυχία στις σύνθετες ανάγκες των καιρών. Εύχομαι καλές σπουδές σε όλους τους φοιτητές και οι μελλοντικοί μεταπτυχιακοί τίτλοι να αποτελέσουν εφαλτήριο πολλών διακρίσεων στα επόμενά τους βήματα. Σε αυτήν την προσπάθεια θα έχουν ως σύμμαχο και την κοινότητα του “HELLENiQ ENERGY Alumni Community”, στην οποία μετέχουν ενεργά και οι προηγούμενοι υπότροφοί μας».

Για το 2026, προσφέρονται συνολικά 54 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές υψηλού επιπέδου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Από αυτές, 37 απονεμήθηκαν σε υποψηφίους από την Ελλάδα, ενώ άλλες 17 δόθηκαν μέσω των θυγατρικών του Ομίλου σε Κύπρο, Βουλγαρία, Μαυροβούνιο, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και Σερβία.

Στους αριστούχους αποφοίτους δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα εγνωσμένου κύρους σε Ελλάδα, Ολλανδία, ΗΠΑ, Ελβετία, Ιταλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Ανάμεσά τους συμπεριλαμβάνονται, το Harvard University, το Columbia University, το University of Pennsylvania, το Wharton, το Imperial College London, το Massachusetts Institute of Technology, το Erasmus University Rotterdam, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κ.ά.

Οι υποτροφίες καλύπτουν μεταπτυχιακά προγράμματα σε τέσσερις (4) επιστημονικούς τομείς:

• Μηχανική και Ενέργεια

• Ψηφιακός Μετασχηματισμός

• Επιστήμες του Περιβάλλοντος

• Οικονομία και Διοίκηση

Ο πλήρης κατάλογος των υποτρόφων είναι διαθέσιμος στην εταιρική ιστοσελίδα: https://www.helleniqenergy.com/media/news/apotelesmata-horigisis-ypotrofion-gia-metaptyhiakes-spoydes-se-panepistimia-tis-2

Από την έναρξη του Προγράμματος το 2013, η HELLENiQ ENERGY έχει προσφέρει περισσότερες από 350 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε 50 κορυφαία Πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρόκειται για μία από τις πιο διαχρονικές πρωτοβουλίες Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου, που επενδύει στη γνώση, την προσωπική εξέλιξη και την ανάδειξη της νέας γενιάς επιστημόνων και επαγγελματιών.

Σημαντική παράμετρος του προγράμματος Υποτροφιών για Μεταπτυχικές Σπουδές είναι η κοινότητα “HELLENiQ ENERGY Alumni Community”, που ενισχύει τη διασύνδεση μεταξύ των υποτρόφων του Προγράμματος και προάγει την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών. Μέσω της κοινότητας, τα μέλη αποκτούν πρόσβαση σε ευκαιρίες δικτύωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης, καθώς και συνεχή ενημέρωση για τις εξελίξεις στον Όμιλο και στο ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στοχεύει στην προώθηση της δια βίου μάθησης, της επαγγελματικής ανάπτυξης και της κοινωνικής προσφοράς, καλλιεργώντας έναν κύκλο θετικής επιρροής με επίκεντρο την πρόοδο, τη γνώση και τη βιωσιμότητα.

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