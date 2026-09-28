Nations League: Ο Μόιλαν σκόραρε για την Ιρλανδία κόντρα στο Ισραήλ και αφιέρωσε το γκολ στα θύματα της Γάζας (video)

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Η Ιρλανδία κέρδισε χθες με 3-0 το Ισραήλ για την 2η αγωνιστική του Nations League, αλλά το παιχνίδι πέρασε σε δεύτερη μοίρα καθώς οι νικητές, όχι μόνο τήρησαν την υπόσχεσή τους, αλλά αφιέρωσαν τη νίκη τους στα θύματα της Γάζας.

Μετά την απόφασή τους να παίξουν στην αναμέτρηση για να μην τιμωρηθεί η εθνική ομάδα, αγωνίστηκαν με μαύρα περιβραχιόνια, έσκυψαν το κεφάλι αρνούμενοι να ακούσουν τον ύμνο του Ισραήλ και δεν αντάλλαξαν καμία χειραψία με τους αντιπάλους τους.

Και μετά στο χορτάρι… ξέσπασαν. Και τα τρία γκολ της αναμέτρησης μπήκαν στα πρώτα 25 λεπτά του αγώνα, με τον Μόιλαν που σκόραρε το τρίτο, να κάνει μια κίνηση μπροστά στους οπαδούς του Ισραήλ που… αποθεώθηκε στο διαδίκτυο.

Εκανε μία κούρσα από την σέντρα του γηπέδου, πλάσαρε εύστοχα για το 3-0 και πήγε να πανηγυρίσει στα δεξιά, όπου βρίσκονταν οπαδοί του Ισραήλ, βγάζοντας το μαύρο περιβραχιόνιο, φιλώντας το και δείχνοντας στον ουρανό…

🇮🇪💪 Ireland thumped Israel in their clash, and Jack Moylan celebrated his goal pointedly after a fractious lead-in to the match 📺 WATCH short and extended @UEFA Nations League highlights via beIN SPORTS CONNECT 👉 https://t.co/vgsGj3JAaf pic.twitter.com/Z4qLgNwPAv — beIN SPORTS (@beINSPORTS_AUS) September 28, 2026

Οι φάσεις από τον θρίαμβο των Ιρλανδών:

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