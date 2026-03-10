search
ΤΡΙΤΗ 10.03.2026
10.03.2026

Στην κορυφή της τηλεθέασης η γνωστή τριάδα εκπομπών της Δευτέρας (9/3)

10.03.2026 20:01
Καμία διαφοροποίηση, παρά μόνον στις τηλεθεαματικότητες, δεν σημειώθηκε από τη Nielsen στις πρώτες θέσεις των χθεσινών τηλεπροτιμήσεων, συγκριτικά με εκείνες της προπερασμένης Δευτέρας.

Τέταρτη επιλογή των τηλεθεατών αυτή τη Δευτέρα ήταν η σειρά «Μια νύχτα μόνο», ενώ την προπερασμένη στην ίδια θέση είχε πλασαριστεί το «Grand Hotel», το οποίο χθες ήταν πέμπτο στις τηλεπροτιμήσεις.

Στη 10άδα των διακεκριμένων θέσεων τηλεθέασης, εκτός των άλλων, πλασαρίστηκαν και οι σειρές «Η γη της ελιάς» και «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια».

mojtaba_khamenei_new
ΚΟΣΜΟΣ

Άφαντος ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – Τι συμβαίνει με τον νέο ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν; 

mesi-anatoli-234
ΚΟΣΜΟΣ

«Σημάδια» ότι το Ιράν ετοιμάζεται να ναρκοθετήσει τα Στενά του Ορμούζ – Οι ΗΠΑ καλούν το Ισραήλ να μη χτυπά ενεργειακές υποδομές – Live οι εξελίξεις

aerakis karkinos video – new
ΕΛΛΑΔΑ

Mε καρκίνο διαγνώστηκε ο YouTuber Γιάννης Αεράκης: «Σύντομα θα με δείτε καραφλό – Θα βγούμε δυνατοί»

panousopoulos giorgos – new
ΣΙΝΕΜΑ

Γιώργος Πανουσόπουλος, ένας πολυτεχνίτης της εικόνας

moiraraki
LIFESTYLE

Δέσποινα Μοιραράκη: Ένας άνδρας είχε επιχειρήσει να μου επιτεθεί σεξουαλικά στο Ιράν (Video)

chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

kostas apostolakis (1)
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

mesi-anatoli-234
ΚΟΣΜΟΣ

«Σημάδια» ότι το Ιράν ετοιμάζεται να ναρκοθετήσει τα Στενά του Ορμούζ - Οι ΗΠΑ καλούν το Ισραήλ να μη χτυπά ενεργειακές υποδομές - Live οι εξελίξεις

iliaki-ekpobi-new
MEDIA

Μαρία Ηλιάκη: Ζήτησε συγγνώμη και αποχώρησε από το πλατό - «Θα σβήσω» (Video)

kairos anoixi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ο Αντικυκλώνας «κρατάει Θερμοπύλες» πριν ανοίξουν οι «πύλες» για τις βροχές

