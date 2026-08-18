Καρπενήσι: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Λαγόξυλο

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Άμεσα οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες (17/8) το βράδυ σε δασική περιοχή στη θέση Λαγόξυλο του Δήμου Καρπενησίου.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 21:30.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.
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