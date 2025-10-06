Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων 2025

Με μια μελωδική βραδιά μοναδικής καλλιτεχνικής ευαισθησίας έπεσε η αυλαία για το φετινό Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων, στο θέατρο Μελίνα Μερκούρη το βράδυ της Παρασκευής 6 Οκτωβρίου.

Συναυλίες καταξιωμένων καλλιτεχνών μαζί με τα νέα αστέρια της μουσικής που έλαμψαν και ενθουσίασαν το κοινό, οι σημαντικότερες παραστάσεις της ελληνικής θεατρικής παραγωγής, κλασικός και παραδοσιακός χορός, ερασιτεχνικά εργαστήρια και stand-up comedy συνέθεσαν μια πολυσυλλεκτική ανοιχτή γιορτή πολιτισμού, από τις πιο αγαπημένες των θεατών.

Κορυφαία στιγμή της φετινής διοργάνωσης αποτέλεσε το τρίπτυχο αφιέρωμα στον διεθνώς αναγνωρισμένο δάσκαλο και σκηνοθέτη Θεόδωρο Τερζόπουλο, με τίτλο «Σκότος, εμόν φάος» με αφορμή την συμπλήρωση 40 χρόνων από την ίδρυση του Θεάτρου Άττις. Η τιμητική εκδήλωση, η έκδοση πολυτελούς τόμου που επιμελήθηκε η Μιχαέλα Αντωνίου και κυρίως, η πρωτότυπη φωτογραφική εγκατάσταση με υλικό της Johanna Weber από την ΟΡΕΣΤΕΙΑ, πουπραγματοποιήθηκεμε την πολύτιμη υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής, ήταν η μικρή συμβολή του φεστιβάλ στην ανάδειξη του έργου του.

Το Δίκτυο Πολιτισμού των Δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού ευχαριστεί θερμά τους χορηγούς και τους χορηγούς επικοινωνίας για τη στήριξη τους, όσους και όσες εργάστηκαν για την υλοποίηση του καθώς και τους εθελοντές και εθελόντριες που προσέφεραν τον χρόνο τους δείχνοντας έμπρακτα την αγάπη τους στον θεσμό. Αλλά κυρίως ευχαριστούμε το κοινό που συνεχίζει να αναδεικνύει το φεστιβάλ στα υπέροχα θέατρα βράχων κορυφαίο πολιτιστικό και ψυχαγωγικό προορισμό!

Καλή αντάμωση στο επόμενο φεστιβάλ!