ΠΑΣΟΚ: Η λίστα με τα πρόσωπα που συνθέτουν την Επιτροπή Ψηφοδελτίων

Το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε την συγκρότηση Επιτροπής Ψηφοδελτίων μετά τη συνεδρίαση της ΚΟΕ.
Επικεφαλής θα είναι ο Πέτρος Λάμπρου.
Αναλυτικά η επιτροπή αποτελείται από τους εξής:
