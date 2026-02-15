search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

ΠΑΣΟΚ: Η λίστα με τα πρόσωπα που συνθέτουν την Επιτροπή Ψηφοδελτίων

synedriasi koes pasok

Το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε την συγκρότηση Επιτροπής Ψηφοδελτίων μετά τη συνεδρίαση της ΚΟΕ.

Επικεφαλής θα είναι ο Πέτρος Λάμπρου.

Αναλυτικά η επιτροπή αποτελείται από τους εξής:

  • Πέτρος Λάμπρου, επικεφαλής Επιτροπής
  • Γιάννης Βαρδακαστάνης, Γραμματέας Κ.Ο.Ε.Σ.
  • Γιάννης Κουτσούκος, διευθυντής Κοινοβουλευτικής Ομάδας
  • Νίκος Σαλαγιάννης, γενικός διευθυντής ΠΑΣΟΚ
  • Έλενα Αναστασίου
  • Ηλίας Αποστολάκης
  • Πόπη Γερακούδη
  • Γεωργία Καζά
  • Άρης Καρβούνης 
  • Τάσος Κουρκούτας
  • Νίκος Μήλης
  • Έφη Μπέκου
  • Νίκος Μπελιβάνης
  • Κώστας Πανδής
  • Κώστας Παπαδημητρίου
  • Όλγα Ρενταρή
  • Παναγιώτης Τσαραμπουλίδης

