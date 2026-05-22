ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 13:31
Υποκλοπές – Μαρινάκης: Πυρά κατά ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ για την αποχώρηση από τη Βουλή

Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την αποχώρηση του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ από τη συνεδρίαση της Βουλής για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ, κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι επέλεξαν «τις φωνές, την αποχώρηση και τη φυγή» αντί της πολιτικής και νομικής αντιπαράθεσης με επιχειρήματα. «Με νομικά άρτια τεκμηρίωση τέθηκε ένα παρεμπίπτον ζήτημα. Η αντιπολίτευση, αντί να το αντικρούσει με τα δικά της νομικά, πολιτικά και ουσιαστικά επιχειρήματα, επέλεξε την αποχώρηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι «οι πολίτες επιλέγουν βουλευτές για να δίνουν τις μάχες με την παρουσία τους και όχι αποχωρώντας», κάνοντας λόγο για «παρωχημένες πρακτικές» που, όπως είπε, «δεν αγγίζουν την κοινωνία». Αναφερόμενος στη συζήτηση για την πλειοψηφία των 151 ψήφων, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η σημερινή περίπτωση διαφέρει από εκείνη του 2022, καθώς τότε η κυβερνητική πλειοψηφία δεν είχε καταψηφίσει την πρόταση για εξεταστική επιτροπή αλλά είχε ψηφίσει «παρών», ενώ δεν είχε τεθεί αντίστοιχο παρεμπίπτον ζήτημα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι από το 2022 μέχρι σήμερα η υπόθεση των υποκλοπών έχει ερευνηθεί εκτενώς από τη Δικαιοσύνη, η οποία έχει εκδώσει αποφάσεις και διατάξεις «σε ανώτατο επίπεδο» σχετικά με την ενδεχόμενη εμπλοκή κρατικών λειτουργών, ενώ έχει υπάρξει και πρωτόδικη απόφαση για τέσσερις ιδιώτες.

