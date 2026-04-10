Καιρός Πάσχα: Επιτάφιος χωρίς βροχές και Ανάσταση με μπουφάν – Με λιακάδα το σούβλισμα του αρνιού

Ο καιρός έκανε τελικά τη χάρη στους εκδρομείς του Πάσχα και παρά τις αρχικές ενδείξεις για βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρα, εν τέλει φαίνεται πως επικρατεί το ηπιότερο σενάριο.

Έτσι, οι όποιες βροχές θα περιοριστούν σήμερα Μεγάλη Παρασκευή (10.4.26) και στη συνέχεια θα υποχωρήσουν. Ωστόσο, η θερμοκρασία θα πέσει και ο υδράργυρος θα διατηρηθεί στους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 με 6 μποφόρ.

Οι βροχές θα είναι λίγες, τοπικές και σύντομες, κυρίως σε ορεινές περιοχές, καθώς και σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, χωρίς να προκαλούν ανησυχία, αναφέρει η μετεωρολόγος Νικολέτα Ζιακοππούλου της ΕΡΤ.

Η περιφορά του Επιταφίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί χωρίς βροχές, καθώς τα όποια φαινόμενα θα έχουν ήδη υποχωρήσει, ενώ η θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 15 βαθμών Κελσίου.

Το Μεγάλο Σάββατο προβλέπεται αυξημένη συννεφιά, με τοπικές μπόρες τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά.

Την ώρα της Ανάστασης, στις περισσότερες περιοχές της χώρας δεν αναμένονται βροχοπτώσεις, ωστόσο το κρύο θα είναι αισθητό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 10 και 12 βαθμών Κελσίου, ενώ σε βόρειες και ορεινές περιοχές θα είναι χαμηλότερη.

Την Κυριακή του Πάσχα, ο καιρός θα βελτιωθεί περαιτέρω, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 20 με 22 βαθμούς και αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Εξαίρεση αποτελεί η Θράκη, όπου θα επικρατήσει πιο συννεφιασμένος καιρός, με πιθανότητα για ασθενείς, μη ανησυχητικές ψιχάλες.

Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11-04-2026

Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Το απόγευμα τα φαινόμενα θα σταματήσουν σε όλη σχεδόν τη χώρα και μόνο στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανώς να συνεχιστούν.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά από βόρειες και στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βορειοανατολικά δεν θα ξεπεράσει τους 14 με 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 16 με 18 και τοπικά στα δυτικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 12-04-2026

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά όπου είναι πιθανό να σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Στα δυτικά οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 και βαθμιαία ανατολικοί νοτιοανατολικοί ενισχυόμενοι από το απόγευμα στο Ιόνιο στα 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 13-04-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία από τα νοτιοδυτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και το βράδυ στο νότιο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα νότια όπου θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14-04-2026

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα.

