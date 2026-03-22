Τηλεθέαση Σαββάτου: Σκληρή μάχη Χρηστίδου – Μάνεση για την κορυφή το πρωί

Μάχη για την πρωτιά στα νούμερα τηλεθέασης έδωσαν, το πρωί του Σαββάτου 21 Μαρτίου, Σίσσυ Χρηστίδου και Νίκος Μάνεσης.
Οι δύο εκπομπές πάλεψαν σκληρά για την κορυφή στο δυναμικό κοινό, με το «Χαμογέλα και Πάλι» να παίρνει την πρωτιά. Η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» αναδείχτηκε βέβαια πρώτη στο γενικό σύνολο αφήνοντας πίσω τη Σίσσυ Χρηστίδου.
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Χαμογέλα και πάλι – 16%
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 14,9%
Δεκατιανοί – 7,7%
Σαββατοκύριακο παρέα – 5,6%
Ραντεβού το ΣΚ – 3,3%
Καλημέρα είπαμε; – 3,2%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 20,2%
Χαμογέλα και πάλι – 13,6%
Δεκατιανοί – 12,1%
Σαββατοκύριακο παρέα – 6,8%
Ραντεβού το ΣΚ – 3,7%
Καλημέρα είπαμε; – 3,7%
Διαβάστε επίσης:
Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)
Open: Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα με τον Θανάση Πάτρα
Τηλεθέαση Παρασκευής: Του …Χαμπέα στην prime time – Χωρίς αντίπαλο το Σόι σου, ξεπέρασε το 25% σε τέταρτο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
