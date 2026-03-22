Τηλεθέαση Σαββάτου: Σκληρή μάχη Χρηστίδου – Μάνεση για την κορυφή το πρωί

Μάχη για την πρωτιά στα νούμερα τηλεθέασης έδωσαν, το πρωί του Σαββάτου 21 Μαρτίου, Σίσσυ Χρηστίδου και Νίκος Μάνεσης.

Οι δύο εκπομπές πάλεψαν σκληρά για την κορυφή στο δυναμικό κοινό, με το «Χαμογέλα και Πάλι» να παίρνει την πρωτιά. Η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» αναδείχτηκε βέβαια πρώτη στο γενικό σύνολο αφήνοντας πίσω τη Σίσσυ Χρηστίδου.

Αναλυτικά:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Χαμογέλα και πάλι – 16%

Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 14,9%

Δεκατιανοί – 7,7%

Σαββατοκύριακο παρέα – 5,6%

Ραντεβού το ΣΚ – 3,3%

Καλημέρα είπαμε; – 3,2%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 20,2%

Χαμογέλα και πάλι – 13,6%

Δεκατιανοί – 12,1%

Σαββατοκύριακο παρέα – 6,8%

Ραντεβού το ΣΚ – 3,7%

Καλημέρα είπαμε; – 3,7%

