Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: “Τι μας ξημερώνει”

ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: “Σενάρια πολέμου για τα καύσιμα”

Real news: “”Κανείς δεν θα σταθεί μόνος απέναντι στην καταιγίδα””

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Τα ταξί σε νέα αφετηρία”

Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “Πρωθυπουργός της κλειδαρότρυπας”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: “Αμυντικός θόλος στην ακρίβεια”

ΕΣΤΙΑ: “Άρων άρων εκλογές λόγω των υποκλοπών”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Οι μπίζνες των Φρουρών στην Ελλάδα”

Κυριακάτικη ΚONTRA: “Εντολή από τον Χαμενεϊ για τυφλά τρομοκρατικά χτυπήματα”

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: “Πιέσεις από Νετανιάχου για μεγαλύτερη εμπλοκή”

Documento: “Ο Αυγενάκης και …οι εντιμότατοι φίλοι του”

Το ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: “Πρώτο χτύπημα Τσίπρα”

