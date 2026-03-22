Moments: Πρεμιέρα με Καπουτζίδη και άρωμα «Σέρρες 3» στον ΑΝΤ1 (Video)

Η νέα εκπομπή «Moments» με τη Ζέτα Μακρυπούλια έκανε πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 με μια ζεστή, ατμοσφαιρική διάθεση και από τα πρώτα κιόλας λεπτά έδειξε ότι θέλει να ξεχωρίσει στη late night ζώνη. Πρώτος καλεσμένος ο Γιώργος Καπουτζίδης, σε μια κουβέντα που είχε ειλικρίνεια, χιούμορ αλλά και στιγμές ουσίας.

Κάπου εκεί ήρθε και η πιο ενδιαφέρουσα στιγμή της βραδιάς, όταν αναφέρθηκε στο τηλεοπτικό του μέλλον. Αποκάλυψε πως υπάρχει ήδη ιδέα για τρίτο κύκλο της σειράς «Σέρρες», αφήνοντας ξεκάθαρα ανοιχτό το ενδεχόμενο να τη δούμε ξανά. Όπως είπε, το μόνο που μένει είναι να τα βρουν ο ΑΝΤ1 με το Netflix, που είχαν συνεργαστεί και στον δεύτερο κύκλο.

Αποκάλυψε επίσης πως έχει ήδη γράψει ένα νέο σενάριο για άλλη σειρά, χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες. Το μόνο σίγουρο είναι πως διανύει μια πολύ δημιουργική φάση και μάλλον έχουμε κι άλλα να περιμένουμε από εκείνον.

Διαβάστε επίσης:

Τηλεθέαση Σαββάτου: Σκληρή μάχη Χρηστίδου – Μάνεση για την κορυφή το πρωί

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Open: Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα με τον Θανάση Πάτρα

