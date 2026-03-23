Λίβανος: Έκρηξη μπροστά στο συνεργείο της ΕΡΤ (video)

Μπροστά στο συνεργείο της ΕΡΤ, που κάλυπτε το ρεπορτάζ των επιθέσεων σε γέφυρες στον Λίβανο, έσκασε ένας πύραυλος που εκτόξευσε το Ισραήλ.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου 100-200 μέτρα πίσω από την ανταποκρίτρια του καναλιού, Αδαμαντία Λιόλιου η οποία μαζί με το υπόλοιπο συνεργείο και την διερμηνέα τους, μπήκαν σε όχημα και έφυγαν άρον άρον να απομακρυνθούν.

Έκανε μάλιστα και live σύνδεση μέσα από το αυτοκίνητο καθώς απομακρύνονταν, οδηγώντας σε αντίθετο ρεύμα, προκειμένου να απομακρυνθούν γρήγορα από το σημείο που το Ισραήλ ξεκίνησε νέα επίθεση.

