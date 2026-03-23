Η ιστορική εφημερίδα «Ηπειρωτικός Αγών» ανέστειλε την έντυπη έκδοση της, έπειτα από 102 χρόνια κυκλοφορίας

Πλήγμα για τον Τύπο- ιδίως της Περιφέρειας- αποτελεί η απόφαση αναστολής της έγχαρτης έκδοσης της ιστορικής καθημερινής εφημερίδας «Ηπειρωτικός Αγών», των Ιωαννίνων.

Το τελευταίο φύλλο ήταν αυτό του περασμένου Σαββατοκύριακου (21,22/3).

Όμως η διακεκριμένη (με Βραβείο Μποτση το 2004, για τη συνδρομή της στην Ενημέρωση, και με Κρατικό βραβείο για «καλύτερο ρεπορτάζ» το 2007) εφημερίδα θα συνεχίσει να ενημερώνει από την ψηφιακή έκδοση του.

«Είναι μια δύσκολη απόφαση για την ιδιοκτησία του Ηπειρωτικού Αγώνα, που με προσωπικό κόστος κράτησε μια εφημερίδα ανοιχτή σε εποχές που η οικονομική συγκυρία επιτάσσει το κλείσιμο τους», αναφέρει στο τελευταίο πρωτοσέλιδο άρθρο της- σημείωμα του εκδότη και περιγράφει πιο κάτω το περιβάλλον στον οποίο συνέχιζε- μέχρι την Κυριακή- να τυπώνεται η εφημερίδα: «Εδώ και περίπου τριάντα χρόνια, ακόμα και τον καιρό πριν από την κρίση, η εφημερίδα δυσκολεύεται. Δεν είμαστε μόνοι· συμβαίνει σε όλες τις εφημερίδες, παντού στον κόσμο. Στην εποχή της ψηφιακής ενημέρωσης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η καθημερινή έντυπη έκδοση στο περίπτερο, ο διανομέας με το μηχανάκι του να αφήνει το φύλλο στη χαραμάδα της πόρτας, έρχονται από μια άλλη εποχή».

Το άρθρο- σημείωμα «κλείνει» αναφέροντας: «Αποχαιρετούμε σήμερα τους αγαπημένους «έντυπους» αναγνώστες μας, αλλά τους λέμε επίσης «εις το επανιδείν». Η σχέση με την εφημερίδα είναι παντοτινή και ο Ηπειρωτικός Αγών κλείνει ένα κεφάλαιο, με πόνο, αλλά και ελπίδα για το μέλλον και την αίσθηση ότι θα συνεχίσει να επιτελεί το καθήκον του μέρχι το τελευταίο γράμμα και πνεύμα της είδησης».

Η εφημερίδα κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1924 και από τότε αποτελούσε σταθερό σημείο αναφοράς για την Ήπειρο και τον ελληνικό Τύπο. Πρώτος εκδότης της ήταν ο Ευθύμιος Τζάλλας και αρχικά κυκλοφόρησε ως «Κεραυνός», μετονομάστηκε σε «Ηπειρωτική Ηχώ» και το 1927 τον οριστικό τίτλο της-που φέρει ως σήμερα- αποτελώντας-ιδρυτικό- μέλος του Συνδέσμου Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων, με αδιάλειπτη παρουσία εκτός από την περίοδο του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου και της δικτατορίας. Η εφημερίδα παραμένει σήμερα στην οικογένεια Τζάλλα.

Την βαθιά θλίψη του για την εξέλιξη αυτή εκφράζει ο ΣΗΠΕ τονίζοντας σε σχετική ανακοίνωση του ότι ο «Ηπειρωτικός Αγών» υπήρξε« μια από τις πλέον αξιόπιστες, σοβαρές και συνεπείς φωνές της Περιφέρειας. Με δημοσιογραφική ευθύνη, θεσμική στάση και αφοσίωση στην αλήθεια, κατέγραψε αδιάλειπτα την πορεία των Ιωαννίνων και της Ηπείρου από τα πρώτα χρόνια μετά την απελευθέρωση μέχρι σήμερα. Η συμβολή του στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής δημοκρατίας είναι ανεκτίμητη».

Ο Σύνδεσμος υπογραμμίζει πως η αναστολή έκδοσης της Φύλλου «Αφορά ολόκληρο τον περιφερειακό Τύπο, που βρίσκεται αντιμέτωπος με πρωτοφανείς οικονομικές και λειτουργικές πιέσεις» και αποσαφηνίζει ότι «οι εκκλήσεις μας προς την Πολιτεία για ουσιαστική ενίσχυση του κλάδου δεν είναι συντεχνιακό αίτημα, είναι ζήτημα δημοκρατίας».

Ο ΔΗΠΕ επισημαίνει πως «αν σβήσει η φωνή της Περιφέρειας, αν σιγήσουν οι ιστορικές εφημερίδες που κρατούν ζωντανή την τοπική ενημέρωση, τότε η χώρα θα χάσει ένα από τα θεμέλια της πολυφωνίας και της κοινωνικής συνοχής.

Η αναστολή της διακεκριμένης έντυπης έκδοσης του Ηπειρωτικού Αγώνα πρέπει να λειτουργήσει ως καμπανάκι ευθύνης. Η Πολιτεία οφείλει να ακούσει το μήνυμα και να προχωρήσει άμεσα σε μέτρα στήριξης, που θα επιτρέψουν στις περιφερειακές εφημερίδες να συνεχίσουν να επιτελούν τον ρόλο τους: να υπηρετούν την ενημέρωση, τη δημοκρατία και τις τοπικές κοινωνίες».

