Νέες δυνατές «μάχες» καναλιών για την τηλεθέαση του Σαββατοκύριακου

Ανεβαίνει και το θερμόμετρο μεταξύ των τηλεοπτικών σταθμών καθώς η ένταση στον ανταγωνισμό επεκτείνεται στο Σαββατοκύριακο.

Η αρχή έγινε την προπερασμένη εβδομάδα. Το Mega παράταξε «απέναντι» από το «Survivor» του ΣΚΑΪ και το «Just the Two of Us» του Open, τον «οδοστρωτήρα» τηλεθέασης Μάρκο Σεφερλή με τις μεταδόσεις μαγνητοσκοπημένων παραστάσεων του. Πρώτη κίνηση- αντίδραση ήταν η απόσυρση του «Survivor» από το «μενού» του Σαββάτου. Πόσω μάλλον όταν το Σάββατο που μας πέρασε προστέθηκε στις επιλογές των τηλεθεατών το βραδινό τοκ σόου «Moments» στον ΑΝΤ1 με τη Ζέτα Μακρυπούλια το οποίο μεταδίδεται αμέσως μετά από το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» που αποτελεί επίσης ισχυρό πόλο έλξης τηλεθέασης. Επίσης στην ζώνη υψηλής τηλεθέασης η ΕΡΤ1 έχει τη νέα σειρά ντοκιμαντέρ «Οι κυρίες του Ρεμπέτικου» με την Ηρώ Σαϊα και την μουσική εκπομπή «Παρέα» με τον Γιώργο Κουβαρά. Στην ίδια ζώνη οι Alpha και Star αντιπροτείνουν ελληνικές και ξένες ταινίες, κίνηση που εφάρμοσε το περασμένο Σάββατο και ο ΣΚΑΪ.

Την Κυριακή σημειώθηκαν οι πρώτες διαφοροποιήσεις σε περιεχόμενο και ώρες μετάδοσης. Ο Alpha έβγαλε στον αέρα τους «Πρωταγωνιστές» εκπομπή που ως τώρα μεταδιδόταν Πέμπτη (ή Παρασκευή) βράδυ. Το Open, στο μεταξύ, πήρε το μεσημεριανό «Ώρα για ψυχαγωγία», από τις καθημερινές, το έκανε εβδομαδιαίο και με τίτλο «Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα» καλύπτει ένα τρίωρο (19.50- 23.00). Την ίδια περίοδο ο ΑΝΤ1 έχει το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος- Special Grand Prize», ξένη ταινία και το «The 2night Show». Το Mega κάνει σετ επεισόδια της σειράς «Συμπέθεροι από τα Τίρανα» με ελληνική ταινία- «Ξύπνα βασίλη» την Κυριακή που μας πέρασε, «Μια τρελή τρελή οικογένεια» την Κυριακή που μας έρχεται.

Από την ερχόμενη Κυριακή η κόντρα «αγριεύει» καθώς το Star από το απόγευμα και έπειτα διαμορφώνει δελεαστική ζώνη μεγάλης διάρκειας με ρίχνοντας στη μάχη της τηλεθέασης τα τηλεπαιχνίδια «Lingo» και «1% Club» με τους Νίκο Μουτσινά και Πέτρο Πολυχρονίδη. Μαζί με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων το οποίο μεταδίδεται ανάμεσα στα δύο νέα τηλεπαιχνίδια και την βραδινή ξένη ταινία, ο σταθμός της Κάτω Κηφισιάς διαμορφώνει ένα ισχυρό μπλοκ προτάσεων τηλεθέασης.

Ο Alpha την ερχόμενη Κυριακή(29/3) στο prime time του έχει ένα συνδυασμό από την ταξιδιωτική- γαστριμαργική «Aki’s Food Tour» σε επανάληψη, ξένη ταινία και την εκπομπή «Αυτοψία» που ως τώρα μεταδιδόταν Πέμπτη.

Η ΕΡΤ1, έχοντας διαφοροποιηθεί νωρίτερα από τον ανταγωνισμό, μεταδίδεται την κοινωνική δραματική σειρά «Το τελευταίο νησί» (22.00) ανάμεσα σε ελληνική (20.00) και ξένη ταινία (23.45).

