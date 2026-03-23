STAR: Τα δύο νέα τηλεπαιχνίδια «Lingo» και «Club 1%» ρίχνει άμεσα στη «μάχη» της τηλεθέασης – Πρεμιέρα την ίδια ημέρα

Θέση στο πρόγραμμα του Star έχουν λάβει τα νέα τηλεπαιχνίδια γνώσεων και τύχης «Lingo» και «1% Club» τα πρώτα επεισόδια των οποίων θα βγουν στον «αέρα» στο τέλος της εβδομάδας, συγκεκριμένα την Κυριακή και με χρονική απόσταση σχεδόν τριών ωρών το ένα από το άλλο.

Το «Lingo» θα κάνει πρεμιέρα στις 18.15 και θα σηματοδοτήσει και τυπικά την επιστροφή του Νίκου Μουτσινά στην τηλεόραση έπειτα από απουσία ενός έτους.

Στη βάση του το τηλεπαιχνίδι θυμίζει το περίφημο ιντερνετικό εθιστικό σταυρόλεξο «Wordle» που έχει λάβει διαστάσεις μανίας.

Το «Lingo», το οποίο ήδη κάνει «καριέρα» σε 18 χώρες, είναι ένα «γρήγορο, διασκεδαστικό και εθιστικό παιχνίδι λέξεων, που συνδυάζει δεξιότητα, ένταση και χιούμορ, προσφέροντας στους παίκτες τη δυνατότητα να κερδίσουν μεγάλα χρηματικά έπαθλα», ενημερώνει το κανάλι και κατατοπίζει σχετικώς τη διαδικασία του σημειώνοντας ότι «Ομάδες αναμετρώνται σε μια συναρπαστική μάχη, προσπαθώντας να συμπληρώσουν τα κενά και να βρουν τις λέξεις, που σχηματίζονται.

Μέσα από μια σειρά συναρπαστικών γύρων, όπου το χρηματικό έπαθλο αυξάνεται σταδιακά, αλλά και ο βαθμός δυσκολίας γίνεται ολοένα και πιο απαιτητικός, οι αντίπαλες ομάδες έχουν την δυνατότητα, ανά πάσα στιγμή, να παρέμβουν και να κλέψουν τη νίκη.

Η ομάδα που καταφέρνει να συγκεντρώσει τα περισσότερα χρήματα στους πρώτους γύρους προκρίνεται στον Τελικό, εκεί όπου μπορεί να διπλασιάσει τα κέρδη της. Ωστόσο, αν δεν καταφέρει να βρει τις σωστές λέξεις, υπάρχει κίνδυνος να φύγει με άδεια χέρια».



Το «Lingo» δεν είναι καινούργιο. Πρωτοεμφανίστηκε στην αμερικανική τηλεόραση το πολύ μακρινό 1987 και ήταν καναδικής παραγωγής.

Επικαιροποιημένο επανήλθε στις τηλεσυχνότητες το 2002 πάλι στις ΗΠΑ έως το 2007. Εκείνη την περίοδο προβαλλόταν από το CBS.

Γνώρισε νέα περίοδο δημοφιλίας επί βρετανικού εδάφους όταν το τηλεπαιχνίδι, συνδυασμός τύχης και γνώσεων, προβλήθηκε από το ITV το 2021, το οποίο είχε μεταδώσει ένα κύκλο δέκα εκπομπών το 1988.

Την ίδια ημέρα στις 21.00 θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά το τηλεπαιχνίδι «1% Club» με παρουσιαστή τον Πέτρο Πολυχρονίδη.

Ένα πρόγραμμα που είχε ανακοινωθεί από το Star για πρώτη φορά πριν από έναν χρόνο, προϊόν συνεργασίας της Green Pixel και των BBC Studios.

Το «Club του 1%» προβάλλεται σε περισσότερες από 15 χώρες, με μεγάλη επιτυχία, και έχει βραβευτεί από θεσμούς όπως τα «Rose d’ Or Awards», τα «National Television Awards» και τα «Broadcast Awards».



Στα επεισόδια του θα διαγωνιστούν απλοί πολίτες αλλά και άνθρωποι αναγνωρίσιμοι, ιδίως της τηλεόρασης, μεταξύ των οποίων οι Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Ζενεβιέβ Μαζαρί, Άση Μπήλιου, Θάνος Λούδος, Κατερίνα Ζαρίφη, Μελέτης Ηλίας, Θάνος Κιούσης.

Στο «1% Club» παίζει ρόλο η σκέψη εκείνων που θα παίρνουν μέρος. Ζητούμενο με μια έννοια είναι η «λοξή» ματιά στα πράγματα.

Ότι η σωστή απάντηση μπορεί να μην είναι προφανής άλλα να είναι και τόσο απλή, σε επίπεδο πρώτης ανάγνωσης, ώστε μπορεί να μην είναι, αν και απλή, η αναμενόμενη ή η προβλέψιμη.

Συμμετέχουν 100 άνθρωποι από όλη τη χώρα σε ένα μεγάλων διαστάσεων τηλεοπτικό στούντιο και καλούνται να δώσουν απαντήσεις σε ερωτήματα με βασικό στοιχείο ποσοστά. Ο βαθμός ευκολίας ή αν θέλετε δυσκολίας, περίπου ορίζει το ποσοστό απαντήσεων.

Η αρχή για παράδειγμα μπορεί να είναι ερώτηση την οποία να μπορεί να απαντήσει -ενδεικτικά- το 99% των παικτών.

Στην εξέλιξη του τηλεπαιχνιδιού καθώς ο βαθμός δυσκολίας στις ερωτήσεις αυξάνει το ποσοστό εκείνων που θα καταφέρνουν να προχωρούν στην επόμενη θα μειώνεται. Για φινάλε θα υπάρχει ερώτηση την οποία μόνον 1% των παικτών θα μπορεί να απαντήσει.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που αποκτήσαμε το Club του 1%, ένα φρέσκο και ξεχωριστό παιχνίδι, που βασίζεται στην εξυπνάδα και στην κοινή λογική παρά στη γνώση.

Συνδυάζεται τέλεια με τη στρατηγική του Star να προσφέρει διασκέδαση και ποιοτική ψυχαγωγία στο ελληνικό κοινό.

Το Club του 1% γνώρισε αμέσως μεγάλη επιτυχία σε πολλές χώρες και είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι εξίσου επιτυχημένο και στην Ελλάδα», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του σταθμού, Κάρολος Αλκαλάι.

Διαβάστε επίσης

Το Star απαντά για το μέλλον του Τσαγκαράκη στο Cash or Trash – Τι θα γίνει με τα επεισόδια που έχουν ήδη γυριστεί

Μαρινάκης κατά «Ράδιο Αρβύλα»: «Η αλήθεια αυτών των ανθρώπων είναι αυτός που καθόταν στην 4η καρέκλα» (Video)

Moments: Πρεμιέρα με Καπουτζίδη και άρωμα «Σέρρες 3» στον ΑΝΤ1 (Video)