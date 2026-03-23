ΕΡΤ: Ενδεχόμενες «αποσυνδέσεις» στις «Συνδέσεις» του ΕΡΤNews

Σοβαρή πιθανότητα κινητικότητας που θα συνοδεύεται με αλλαγή στη σύνθεση του δίδυμου παρουσιαστών της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής «Συνδέσεις» του ΕΡΤNews ενδέχεται να κληθεί να αντιμετωπίσει προσεχώς η ΕΡΤ.
Η Κατερίνα Δούκα εδώ και περίπου ένα μήνα εξέφρασε την ανάγκη να αποχωρήσει από την συμπαρουσίαση της εκπομπής με τον Κώστα Παπαχλιμίντζο λόγω κάμψης των βιολογικών αντοχών της. Δ
εν αντέχει άλλο το «γερμανικό νούμερο» και την καθημερινή έγερση μέσα στη νύχτα δεδομένου ότι η εκπομπή «Συνδέσεις» βγαίνουν στον αέρα στις 05.00. Η δημοσιογράφος σε επαφές με επιτελικούς της ΕΡΤ εξέφρασε την επιθυμία να αποδεσμευτεί από τις «Συνδέσεις» με άμεση αξιοποίηση της στο περιεχόμενο του ΕΡΤNews.
Η Δούκα φαίνεται να παραμένει προς το παρόν στην εκπομπή, ίσως ως την ολοκλήρωση τη σεζόν, εκτός απροόπτου. Στο μεταξύ στο Ραδιομέγαρο προετοιμάζονται για την διάδοχη κατάσταση και εξετάζεται η αξιοποίηση της Μαριλένας Γεραντώνη.
