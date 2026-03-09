ΣΥΡΙΖΑ: Επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ σε κουμπάρο Βουλευτή της ΝΔ και μέλους της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για το σκάνδαλο

Εν όψει της αυριανής συζήτησης στην Ολομέλεια για το πόρισμα της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Παύλος Πολάκης και ο Τομέας Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ σε κοινή τους ανακοίνωση αποκαλύπτουν ότι o κουμπάρος του βουλευτή τη ΝΔ Διονύση Ακτύπη, μέλους της Εξεταστικής που ερεύνησε το σκάνδαλο, έλαβε ενισχύσεις ύψους 56.123,57 ευρώ για τα έτη 2023 και 2024.

«Εν όψει της επικείμενης συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής, του πορίσματος της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το Τμήμα Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., από κοινού με τον Τομεάρχη Διαφάνειας του κόμματος Παύλο Πολάκη, στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας στην κυβερνητική πλειοψηφία. Το κάνουμε επετειακά, μέσω της αποκάλυψης μιας ακόμα “συμβολής” στελέχους της ΝΔ στην κάθαρση από το σκάνδαλο που έπληξε ανεπανόρθωτα τον πρωτογενή τομέα της πατρίδας μας και “ζέστανε” τις εγχώριες “γαλάζιες” τσέπες”» αναφέρει η ανακοίνωση.

Και συνεχίζει:

«Αυτή τη φορά, το θέμα αφορά στον Βουλευτή Ζακύνθου της ΝΔ κ. Διονύση Ακτύπη, ο οποίος μάλιστα είναι και μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής που διερευνά το σκάνδαλο και που αύριο 10-3-2026 ρίχνει αυλαία συζητώντας το πόρισμα της έρευνας. Αναρωτιόμαστε βέβαια, πόσο επισταμένα ερεύνησε ο κ. Ακτύπης τις ατασθαλίες και τις παράνομες ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ πανελλαδικά…, όταν “περίεργα” ποσά από τις ενισχύσεις αυτές συνέρρεαν τα τελευταία χρόνια στο νησί που πολιτεύεται και δη στο οικείο περιβάλλον του!

Πρόκειται λοιπόν για τις ενισχύσεις που όπως δείχνουν στοιχεία εξασφάλισε ο κτηνοτρόφος και έμπορος βοοειδών & αιγοπροβάτων της Ζακύνθου, Διονύσιος Γιαννούλης, φίλος, συνδαιτυμόνας και κουμπάρος του Βουλευτή Ζακύνθου της ΝΔ (που ερευνά στη Βουλή το σκάνδαλο). Ο εν λόγω κτηνοτρόφος, σύμφωνα με την ανοικτή πλατφόρμα “ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ (ΕΓΤΕ, ΕΓΤΑΑ) του ΟΠΕΚΕΠΕ” έλαβε ενισχύσεις για την δραστηριότητά του στην ΤΚ Αναφωνήτριας – Ζακύνθου, μόνο για τα έτη 2023 και 2024 (αυτά τα έτη προς το παρόν είναι αναρτημένα) συνολικού ύψους 56.123,57 ευρώ!

Ειδικότερα, την περίοδο αυτή που η καταλήστευση των πόρων είχε «φουντώσει» πανελλαδικά, ο κ. Γιαννούλης έχει λάβει:

Για το 2023

VI.16 Βιολογική Γεωργία 17.539 Ευρώ

Για το 2024

I.1 Βασική εισοδηματική στήριξή για την βιωσιμότητα 11.629,79 Ευρώ

I.6 Συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 7.126 Ευρώ

V.2 Φυσικοί η άλλοι περιορισμοί ανά περιοχή 3.238,3 Ευρώ

VI.15 Γεωργία Περιβάλλον Κλίμα 1.332 Ευρώ

VI.16 Βιολογική Γεωργία 15.658, 50 Ευρώ

Και δεν θα μας έκανε κάποια εντύπωση, αν ταυτόχρονα δεν μαθαίναμε με στοιχεία που δίνονται από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμένων Ζακύνθου ότι η μέση ετήσια επιδότηση που έλαβαν οι αγρότες της Ζακύνθου ήταν της τάξης των 3000 ευρώ (δηλαδή από 250 ευρώ η μικρότερη έως 10.000 ευρώ η μεγαλύτερη).

Αξίζει όμως να σημειωθούν και μερικά άλλα “αξιοπρόσεκτα” σχετικά με αυτή την υπόθεση, που ανέδειξε η έρευνά μας:

1. Βάσει στοιχείων από αρμόδια υπηρεσία της Ζακύνθου για το 2025, η σύζυγός του έχει επίσης δηλώσει στην υπηρεσία 158 αιγοπρόβατα και 56 βοοειδή (να σημειωθεί ότι η σχετική πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει στοιχεία για το 2025).

2. Παρόλο που η έδρα δραστηριότητας του κτηνοτρόφου-κουμπάρου είναι στην Αναφωνήτρια Ζακύνθου, ο ίδιος κάνει δηλώσεις σε ΚΥΔ της Κεφαλλονιάς(!), του οποίου τα στοιχεία είναι επίσης στη διάθεσή μας. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στο συγκεκριμένο ΚΥΔ υπήρξαν και άλλα παρατράγουδα με συγγενικά τους πρόσωπα.

3. Σύμφωνα με μαρτυρίες από την περιοχή, ο εν λόγω κτηνοτρόφος δηλώνει προκλητικά τις επιδοτήσεις του, καθώς και ότι είναι στο απυρόβλητο λόγω της σχέσης του με τον βουλευτή.

Αυτά προς το παρόν από εμάς, επιφυλασσόμαστε για τη συνέχεια… και ευχόμαστε “καλό πόρισμα” αύριο στη Βουλή».

