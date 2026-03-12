search
12.03.2026 10:46

Εκτεθειμένος ο Βορίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το έγγραφο Βάρρα είναι πρωτοκολλημένο στο ΥΠΑΑΤ

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «αδειάζει» μεγαλόπρεπώς τον πρώην υπουργό, Μάκη Βορίδη, σχετικά με την έκθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα, που του είχε παραδώσει σχετικά με τις σκανδαλώδεις πρακτικές με τις παράνομες επιδοτήσεις.

Το υπουργείο με επίσημη ανακοίνωσή του διαψεύδει τον πρώην υπουργό, καθώς αναφέρει ότι «το έγγραφο το οποίο απέστειλε ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας προς τον πρώην Υπουργό Μάκη Βορίδη, διαβιβάσθηκε μέσω e-mail. Έλαβε δε, αριθμό, γενικού (μη εμπιστευτικού), πρωτοκόλλου του ΥΠΑΑΤ: 5138/28.7.2020».

Υπενθυμίζεται ότι ο Μ. Βορίδης, όταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, αναφέρθηκε στην έκθεση Βάρρα στη Βουλή, ισχυρίστηκε ότι πρώτη φορά βλέπει αυτό το έγγραφο και κάλεσε την αντιπολίτευση να αναρωτηθεί για ποιο λόγο βγαίνει αυτό το έγγραφο τώρα, ενώ έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της Εξεταστικής.

Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να κάνει έλεγχο για το αν το εν λόγω έγγραφο υπάρχει στο πρωτόκολλο του υπουργείου, καθώς όπως είπε φέρει αριθμό πρωτοκόλλου ΟΠΕΚΕΠΕ, αφήνοντας έτσι να εννοηθεί ότι ο ίδιος δεν το έλαβε ποτέ όσο ήταν στο υπουργείο. Σε κάθε περίπτωση, είπε πως ο κ. Βάρρας ερωτήθηκε γι’ αυτά τα θέματα στην κατάθεσή του στην Εξεταστική και απάντησε αρνητικά.

Τώρα, λοιπόν, το υπουργείο επιβεβαιώνει ότι το έγγραφο Βάρρα έφθασε κανονικά και πρωτοκολλήθηκε, αφήνοντας πλήρως εκτεθειμένο τον πρώην υπουργό, ο οποίος πλέον καλείται να εξηγήσει αν το έγγραφο έφθασε στα χέρια του και πώς το διαχειρίστηκε.

